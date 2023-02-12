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Diyanet açıkladı: 2023 Hac kuraları ne zaman çekilecek?

Hac kuraları için ön başvurular 5 Ocak - 31 Ocak tarihleri arasında alınmıştı. 15 Şubat tarihinde çekilmesi planlanan hac kuraları hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan açıklama geldi. Yapılan açıklamada Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem nedeniyle kuraların ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi. İşte 2023 hac kura tarihleri ile konuyla ilgili son açıklamalar...

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  • Hac kuraları ertelendi mi, iptal mi oldu? Diyanet açıkladı: 2023 Hac kuraları ne zaman çekilecek?

    Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Diyanet İşleri Başkanlığı hac kuraları ile ilgili açıklamalarda bulundu. 15 Şubat tarihinde başlaması gereken kuralar ileri bir tarihe alındı. Hac kuralarının ne zaman çekileceğine ilişkin Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'tan bir açıklama geldi. İşte "Hac kuraları ne zaman çekilecek?" sorusunun yanıtı...
  • Hac kuraları ertelendi mi, iptal mi oldu? Diyanet açıkladı: 2023 Hac kuraları ne zaman çekilecek?

    2023 HAC KURALARI ERTELENDİ!

    Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Şubat 2023 tarihinde çekilmesi planlanan Hac kuralarını yaşanan deprem nedeniyle ileri bir tarihe erteledi.

    Açıklamada, "15 Şubat 2023 tarihinde yapılması planlanan 2023 yılı hac kurası tarihi, 06 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizde meydana gelen deprem nedeniyle, ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi.
  • Hac kuraları ertelendi mi, iptal mi oldu? Diyanet açıkladı: 2023 Hac kuraları ne zaman çekilecek?

    DİYANET İŞLERİ BAŞKANI PROF. DR. ALİ ERBAŞ AÇIKLADI! 

    Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş 15 Şubat 2023 tarihinde çekilmesi planlanan Hac kuralarını yaşanan deprem nedeniyle ileri bir tarihe ertelediklerini duyurdu.
  • Hac kuraları ertelendi mi, iptal mi oldu? Diyanet açıkladı: 2023 Hac kuraları ne zaman çekilecek?

    "83 BİN 430 KİŞİ AĞIRLANACAK"

    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hac kontenjanında salgın öncesine dönüldüğünü açıklamıştı. Erbaş, "65 yaş üstü dahil 83 bin 430 hacı adayımızı kutsal topraklarda ağırlayacağız." dedi.
  • Hac kuraları ertelendi mi, iptal mi oldu? Diyanet açıkladı: 2023 Hac kuraları ne zaman çekilecek?

    2023 HAC ÜCRETLERİ NE KADAR?

    Hac ücretleri için detaylı bilgiye Hac ve Umre Genel Müdürlüğü hac.gov.tr adresinden ve 0859 260 1313 çağrı merkezlerinden ulaşabilirsiniz.

    Ortalama fiyatlar ise şu şekilde;

    Hac ibadeti fiyatları, Suudi Arabistan'ın resmi para birimi olan Riyal cinsinden belirleniyor. Hac fiyatları her yıl kişi başı ortalama 20 bin riyal ile 40 bin riyal arasında değişiklik göstermektedir. 
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