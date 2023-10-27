Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Hac kuraları ne zaman, hangi gün çekilecek? Ön kayıtlar tamamlandı! Gözler Diyanet 2023 hac kura tarihinde

        Hac kuraları ne zaman? Ön kayıtlar tamamlandı! Gözler Diyanet 2023 hac kura tarihinde

        Hac kuraları ne zaman çekilecek? Diyanet İşleri Başkanlığı e-Devlet uzantısı üzerinden yapılan başvurular 11 Ekim'de sona erdi. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler hac kura çekilişi tarihine çevrildi. Peki, 2023 Hac kuraları ne zaman çekilecek? İşte tarihle ilgili merak edilen detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.10.2023 - 11:04 Güncelleme: 27.10.2023 - 11:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Hac ön kayıt süreci tamamlandı. Sürecin tamamlanmasıyla birlikte başvuruda bulunan hacı adayları "Hac kuraları ne zaman çekilecek?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, 2024 hac kura tarihi ne zaman çekilecek? İşte 2023 Diyanet Hac kura tarihi ve konuyla ilgili Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın açıklamaları...

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        2

        2023 HAC KURALARI NE ZAMAN?

        Hac kura tarihi henüz kesin değil. Ancak Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın açıklamalarına göre kura çekiminin Ekim sonu Kasım başı gibi yapılması bekleniyor.

        3

        HAC KAYDI OLANLARIN KAYDI OTOMATİK YENİLENECEK

        Daha önce hac kaydı olup durumlarında değişiklik yapmak istemeyenlerin kayıt yenileme işlemleri Başkanlığımızca otomatik olarak yenilenecek. İl, adres, iletişim bilgileri ve konaklama türünde değişiklik yapmak isteyen vatandaşlarımız, e-Devlet üzerinden ya da il-ilçe müftülükleri aracılığıyla durumlarında güncelleme yapabilecek.

        Başkasının yardımı olmadan günlük aktivitelerini gerçekleştiremeyecek derecede engelli, hasta veya yaşlı olan vatandaşlarımız, müracaatlarını, hacca daha önce hiç gitmemiş refakatçileri ile birlikte yapabilecek.

        0-12 yaş arası çocuklarını hacca götürmek isteyen vatandaşlarımız, belirlenen süre içerisinde çocuklarının ön kayıtlarını yaptırabilecek. Söz konusu yaş aralığında bulunan çocuklar, ebeveylerinin kura kat sayılarını etkilemeyecek.

        4

        HAC ÖN KAYIT ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

        2024 yılı hac ön kayıtları, geçtiğimiz yıll​​arda olduğu gibi bu yıl da yine sadece e-Devlet üzerinden alınacak.​ İlk defa kayıt yaptıracak olan vatandaşlarımız, öncelikle kayıt ücreti olan 450 TL'yi yatırdıktan sonra hac ön kaydını yapabilecek.

        "2024 Yılı Hac Organizasyonu" ile hac ön kayıtlarına dair detaylı bilgiye; Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün resmî internet sitesi olan www.hac.gov.tr web adresinden, Genel Müdürlüğümüz sosyal medya hesaplarından (@hacveumredib) ve il-ilçe müftülüklerinden ulaşılabilecek.

        Ayrıca Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz çağrı merkezinden (0 850 260 13 13) hac ön kayıt süreci ve güncellemelere dair bilgi alınabilecek.

        *Hac ön kayıtlarının alınacağı 13 Eylül - 11 Ekim tarihleri arasında; kayıt durumunun kontrol edilmesi, ​kategori değişikliği, iletişim ve adres bilgileri, grup güncellemeleri, gruptan ayrılmalar, kura ili değişikliği ve çocuk adayların kaydı gibi tüm işlemler e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

        HAC ÖN KAYIT EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

        #hac
        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        BM Genel Kurulu 'ateşkes' dedi
        BM Genel Kurulu 'ateşkes' dedi
        İsrail Ordusu Gazzeye giriyor mu?
        İsrail Ordusu Gazzeye giriyor mu?
        Kasımpaşa uçuşa geçti!
        Kasımpaşa uçuşa geçti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        Polat çifti şirketlerinin parasına el konuldu!
        Polat çifti şirketlerinin parasına el konuldu!
        Yamantürk'ten adaylık açıklaması!
        Yamantürk'ten adaylık açıklaması!
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        100. yıla armağan: Resim Heykel Müzesi
        100. yıla armağan: Resim Heykel Müzesi
        Milli paramızın bir asırlık hikayesi
        Milli paramızın bir asırlık hikayesi
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Metin Öztürk: Kadıköy'de bile oynarız
        Metin Öztürk: Kadıköy'de bile oynarız
        En değerli sonuncu!
        En değerli sonuncu!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        2024 ortasında düşüş, 2026’da tek hane
        2024 ortasında düşüş, 2026’da tek hane
        Çevre dostu yat limanı hizmete açıldı
        Çevre dostu yat limanı hizmete açıldı
        "Evladını çok güzel yetiştirdiler Metin Akpınar!"
        "Evladını çok güzel yetiştirdiler Metin Akpınar!"