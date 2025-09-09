Hac ön kayıt ve kayıt yenileme uzatıldı! 2026 Hac kayıtları ne zaman, nasıl ve nereden yapılır, kayıt ücreti ne kadar?
HAC ÖN KAYIT VE KAYIT YENİLEME SÜRESİ UZATILDI
DİYANET İŞLERİ BAŞKANI DUYURDU!
Prof. Dr. Ali Erbaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; ‘’2026 Yılı Hac ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemleri vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine 21 Eylül 2025 tarihine kadar uzatıldı.
Vatandaşlarımız işlemlerini 21 Eylül 2025 tarihine kadar e-Devlet (@ekapi) üzerinden yapabilirler.’’ İfadesine yer verdi.
2026 HAC KAYIT İŞLEMLERİ NE ZAMAN BİTECEK?
Diyanet İşleri Başkanlığı 2026 Yılı Hac Organizasyonu kapsamında hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri devam ediyor.
11 Ağustos'ta başlayan Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, 21 Eylül 2025 tarihinde sona erecek.
2026 HAC KAYITLARI NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Daha önce herhangi bir kaydı bulunmayan ve 2026 yılında hacca gitmek üzere ilk defa müracaat etmek isteyen vatandaşlar, ön kayıtlarını e-Devlet üzerinden gerçekleştirecek.
Önceki yıllardan hac kaydı olan vatandaşların da 2026 yılı hac kurasına katılabilmeleri için "hac kayıt yenileme/güncelleme" işlemini e-Devlet üzerinden yapmaları gerekiyor.
Hac yolcuları kayıt durumlarını e-Devlet portalından veya www.hac.gov.tr adresinden sorgulayabilecek.
Kayıtlar T.C. kimlik numarası ile yapılacak, yabancı uyruklu olanlar ile kesin kayıt hakkı elde etmeleri durumunda T.C. pasaportu ibraz edemeyecek durumda olanların kayıtları alınmayacak.
HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?
2026 Hac kura tarihi henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz sene hac kuraları, ön kayıtların bitiminden yaklaşık 2 hafta kadar sonra 2 Kasım'da yapılmıştı.
Kura, kesin kayıt, hac takvimi gibi konularda yapılacak duyuru ve bilgilendirmeleri Diyanet İşleri Başkanlığının hac.gov.tr web sitesi üzerinden ve sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2026 hac kuralarının çekileceği tarih ile ilgili açıklama geldiğinde haberimiz de güncellenecektir.
2026 HAC ÖN KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?
2026 yılında ilk defa hacca gitmek üzere müracaat etmek isteyen vatandaşlara ön kayıt imkanı tanınmış olup kendilerinden kişi başı 950,00 TL hac ön kayıt ücreti alınacak.
İlk defa kayıt yaptıracak vatandaşlar, ön kayıt ücretini anlaşmalı bankalardaki (Albaraka Türk Katılım, Emlak Katılım, Kuveyt Türk Katılım, Türkiye Finans Katılım, Türkiye Halk Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, T.C. Ziraat Bankası, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım) hac kurumsal tahsilat hesabına yatıracak.
2026 yılı hac ön kayıt işlemleri ile 2025 yılı haccı için çekilen kuraya katıldığı halde kesin kayıt sırası gelmeyen veya kesin kayıt sırası geldiği halde vazgeçme, erteleme vb. herhangi bir sebeple hacca gidemeyen hac yolcularının kayıt yenileme işlemleri e-Devlet portalı üzerinden kendilerince yapılacak ve kaydını güncelleyenlerden herhangi bir ücret alınmayacak.
Ön kayıt yaptırdıktan sonra vazgeçenlere veya kesin kayıt hakkı elde edemeyip hacca gidemeyenlere ön kayıt ücreti iade edilmeyecek.
Hac yolcuları "Normal Konaklama" ve "Yakın Mesafe Konaklama" türlerinden birini tercih edecekler. Konaklama tercihleri bağlayıcı olacak ve daha sonra konaklama türü değişikliklerine izin verilmeyecek.
"Normal" veya "Yakın Mesafe" konaklama türlerinden birini tercih ettikten sonra, konaklama tercihinizin değiştirilemeyeceğini unutmayınız.
Suudi Arabistan Makamlarınca izin verilmesi halinde hacca götürülmek istenen 0-12 yaş arası çocukların kayıtları ebeveynleriyle birlikte yapılacak, bu yaştaki çocuklar ebeveynlerinin kura katsayısını etkilemeyecek.
Müracaatlarda hac yolcusu tarafından beyan edilen bilgiler esas alınacak.
Eş, anne, baba, kayınvalide, kayınbaba, kardeş, çocuk ve torun gibi akrabalar birliktelik yapabilecek.
Herhangi bir akrabalık bağı bulunmayan vatandaşlarımız istemeleri halinde 7 kişiyi geçmemek şartıyla grup halinde müracaat edebilecek.
Akrabalık bağı birliktelikleri 7'den fazla olanlar, akraba olduklarına dair belgeyle birlikte il veya ilçe müftülüklerine müracaat edecek, il veya ilçe müftülükleri ise Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü bilgi işlem bürosundan destek alarak bağlantı işlemlerini gerçekleştirecek.
Grup halinde müracaat edenler tek bir kura numarasıyla kuraya dâhil edilecek.
2026 yılı haccı için müracaat edenler, geçmiş yıllarda başvurusu bulunanlarla ön kayıt birlikteliği yapmaları durumunda, yeni oluşan gruptaki kişilerin kayıtlı olduğu yıllar da dikkate alınarak kuraya dâhil edilecek.
Belirlenen kayıt süresi içerisinde grup birlikteliği yapmayanların bilahare kayıtlarının birleştirilmesi yönündeki talepleri kabul edilmeyecek.
Suudi Arabistan Makamlarınca talep edilmesi halinde kura neticesinde hacca gitmeye hak kazanan her bir hacı adayından hac yapabilmesine mani herhangi bir sağlık engeli bulunmadığına dair rapor istenecek.
Diyanet İşleri Başkanlığı Hac Bilgi Sisteminde daha önce hacca gittiğine dair arşiv kaydı bulunanların müracaatları kabul edilmeyecek, müracaatlardan veya kura çekiminden sonra hacca gittiği tespit edilenlerin kayıtları silinecek ve ön kayıt ücretleri kendilerine iade edilmeyecek.
Hac ön kayıt ücretini yatırdığı halde süresi içerisinde müracaatını tamamlamayanların müracaatları kabul edilmeyecek, bu kapsamda olanların talep etmeleri halinde ön kayıt ücretleri kendilerine iade edilecek.
Vatandaşlarımız istemeleri halinde, “7 kişiyi geçmemek üzere" grup halinde tek kura numarası ile başvuru yapabilecekler.
Hacca gitmek üzere "İlk Defa Kayıt (Ön Kayıt) Yaptıracak Olan Vatandaşlar" geçmiş yıllarda müracaatı bulunanlarla ön kayıt birlikteliği yapmaları durumunda, yeni oluşan gruptaki kişilerin kayıtlı olduğu yıllar da dikkate alınarak kuraya dahil edilecek, dolayısıyla grup birlikteliğine göre kura katsayıları değişecek.