Hac ücretleri ne zaman iade edilecek? Sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Suudi Arabistan koronavirüs sebebiyle hac ibadetlerini sadece ülkede yaşayanlar sınırlı tutacağını ve yurt dışından hacı adayı kabul etmeyeceğini duyurdu. Bunun üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı ön kayıt yaptıran vatandaşların hac ücretlerini geri iade edeceğini bildirdi. Peki, hac ücretleri iade işlemleri nasıl olacak?



HAC ÜCRETLERİ NE ZAMAN İADE EDİLECEK?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamasına göre; 2020 yılı hac kurasında kesin kayıt hakkı kazanan vatandaşlarımızdan kayıt yaptıranların kura hakları 2021 yılına kurasız olarak devredilecek, hacı adaylarının kesin kayıt ücretleri kendilerine iade edilecektir.” Hac ücretlerinin iade edileceği tarih henüz belli olmadı.