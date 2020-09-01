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Hacker oyuncuları kimler? Hacker filmi konusu nedir?

Hacker filmi bu akşam televizyon izleyicileri ile buluşacak. 2015 yılı yapımı olan aksiyon türündeki Hacker filmi konusu haberimizde...

Hacker

Hacker oyuncuları kimler? Hacker filmi konusu nedir? Sorusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Başrollerini Chris Hemsworth,Tang Wei, Viola Davis üstlendiği Hacker filmi ile ilgili detaylar haberimizde...

HACKER OYUNCULARI KİMLER?

Chris Hemsworth - Nicholas Hathaway
Leehom Wang - Captain Chen Dawai
Viola Davis - FBI Özel ajanı Carol Barrett
Ritchie Coster - Kassar
Yorick van Wageningen - Sadak
Tang Wei - Chen Lien
Andy On - Hong Kong Polisi Alex Trang
Manny Montana - Lozano
William Mapother - Rich Donahue
Archie Kao - Shum
Shi Liang - Zhao
Cheung Siu Fai - Chow
Adrian Pang - Keith Yan
Jason Butler Harner - Frank
John Ortiz - Henry Pollack
Alexander von Roon - News Anchor
Leanne Li - Emergency Worker

HACKER FİLMİ KONUSU NEDİR?

Global siber suç dünyasında geçen Hacker, izinli bir mahkûm ile onun Amerikalı ve Çinli ortaklarının üst düzey bir siber suç ağının peşinden Chicago’dan Los Angeles, Hong Kong ve Cakarta’ya kadar gitmelerini konu alıyor.

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