Hacker oyuncuları kimler? Hacker filmi konusu nedir? Sorusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Başrollerini Chris Hemsworth,Tang Wei, Viola Davis üstlendiği Hacker filmi ile ilgili detaylar haberimizde...

HACKER OYUNCULARI KİMLER?

Chris Hemsworth - Nicholas Hathaway

Leehom Wang - Captain Chen Dawai

Viola Davis - FBI Özel ajanı Carol Barrett

Ritchie Coster - Kassar

Yorick van Wageningen - Sadak

Tang Wei - Chen Lien

Andy On - Hong Kong Polisi Alex Trang

Manny Montana - Lozano

William Mapother - Rich Donahue

Archie Kao - Shum

Shi Liang - Zhao

Cheung Siu Fai - Chow

Adrian Pang - Keith Yan

Jason Butler Harner - Frank

John Ortiz - Henry Pollack

Alexander von Roon - News Anchor

Leanne Li - Emergency Worker

HACKER FİLMİ KONUSU NEDİR?

Global siber suç dünyasında geçen Hacker, izinli bir mahkûm ile onun Amerikalı ve Çinli ortaklarının üst düzey bir siber suç ağının peşinden Chicago’dan Los Angeles, Hong Kong ve Cakarta’ya kadar gitmelerini konu alıyor.