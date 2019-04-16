Hadi ipucu 16 Nisan sorusu yayınlandı. Hadi ipucu sorusu olarak; Sosyal medyada takipçisine "Poşet 25 kuruş olunca giyeyim dedim" yanıtını veren sanatçı kimdir? sorusu hadi yarışmacılarına yöneltildi. Bugün saat 13.15'da oynanacak hadi ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Hadi ipucu 16 Nisan sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU 16 NİSAN

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Hadi İpucu bugün saat 13.15'de

Ödül ise; 20.000 TL

HADİ İPUCU SORUSU 16 NİSAN CEVABI: ECE SEÇKİN

Ece Seçkin, 12 Eylül 1991 tarihinde dünyaya geldi. Müzik kariyerine 3 yaşında piyano öğretmeni olan annesiyle birlikte başlayan Ece Seçkin. 1998 yılında girdiği konservatuvar sınavında, piyano bölümünü birincilikle kazandı.



Sekiz yıl boyunca bale ve dans eğitimi alan Ece Seçkin 2006 yılında Levent Arslan’dan şan dersleri almış, 2010 yılında ise Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandı. 2011 yılında Ozan Doğulu ile tanıştı ve aynı yıl Bu Ne Yaa adlı albümünü çıkardı.



Ece Seçkin, yeni maxi single çalışması öncesi Mart 2016'da Kolpa grubuyla "Hoş Geldin Ayrılığa" düeti yaptı. Ardından Temmuz 2016'da Ozan Doğulu işbirliğiyle dünyaca ünlü şarkıcı Baby Brown'la "Wet" isimli İngilizce bir şarkı seslendirdi. Hemen ardından "Zamanım Yok" isimli yeni maxi single çalışmasını çıkartmıştır. İlk klip Murad Küçük yönetmenliğinde "Adeyyo" şarkısına geldi. 18 kamyon beyaz kum ve 16 dev palmiye kullanılarak Kilyos sahillerinde kurulan sette çekilen klipte Seçkin, bir Amazon kadınını canlandırdı.