Hadi ipucu 26 Mayıs sorusu yayınlandı. Ailece Hadi ipucu sorusu olarak; Masalcı Baba lakabıyla tanınan yazarımız kimdir? sorusu hadi yarışmacılarına yöneltildi. Bu akşam saat 19.30'da oynanacak ailece hadi ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Hadi ipucu 26 Mayıs sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU 26 MAYIS

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Hadi İpucu bu akşam saat 19.30'de

Ödül ise; henüz belli olmadı!

HADİ İPUCU SORUSU 26 MAYIS CEVABI: EFLATUN CEM GÜNEY

Eflatun Cem Güney, (1896, Hekimhan, Malatya - 2 Ocak 1981), Türk öykü ve masal yazarı, derleyicisi.

Eflatun Cem Güney, geleneksel halk hikâyelerimizi ve masallarımızı derledi. Kendisi de masallar yazdı. Masalcı Baba olarak tanındı. Sivas Sultani'sini bitirdikten sonra, Konya Öksüzler Yurdu'na Türkçe öğretmeni olarak tayin oldu. Anadolu'nun birçok yöresinde öğretmenlik yaptı. Kuva-yi Milliye'nin yayın organı Öğüd gazetesinde görev yaparken, bir taraftan da İrşat dergisini çıkardı. Anadolu'nun çeşitli yörelerinde, yerel sanat dergilerinin çıkması için çalışmalar yaptı. Danimarka'da bulunan Andersen Kurumu; 1956 yılında Açıl Sofram Açıl adlı eseriyle yazara, Dünya Çocuk Edebiyatı Onur Belgesi verdi.

Dede Korkut Masalları adlı kitabıyla bu ödülü 1960 yılında tekrar kazandı. Türk Çocuk Edebiyatının, önde gelen yazarlarından olan Eflatun Cem Güney, birçok masalın günümüz Türkçe'siyle yeniden ortaya çıkarılması için, büyük çaba göstermiştir. Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı'nca, İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü yardımcılığına atanan Güney, İstanbul Radyosu'nda Bir Varmış Bir Yokmuş adlı programda anlattığı masallarla da bilinmektedir.