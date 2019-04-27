Hadi ipucu 27 Nisan sorusu yayınlandı. Hadi ipucu sorusu olarak; Avengers filminde Thanos karakteri Zihin Taşı'nı hangi karakterden almıştır? sorusu hadi yarışmacılarına yöneltildi. Bu akşam saat 20.30'da oynanacak hadi ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Hadi ipucu 27 Nisan sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU 25 NİSAN

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Hadi İpucu bu akşam saat 20.30'de

Ödül ise; 20.000 TL

HADİ İPUCU SORUSU 27 NİSAN CEVABI: VİSİON

The Vision Marvel Comics çizgi romanlarında gözüken süper kahramandır. Vision bir androiddir ve şu an Yenilmezler grubunun üyesidir. Karakter Yenilmezler: Ultron Çağı filminde Paul Bettany tarafından canlandırılmıştır, ayrıca 2016 yılında vizyona çıkmış olan Kaptan Amerika: İç Savaş filminde de Paul Bettany tarafından canlandırılmıştır.

Vision'ın süper insan gücü ve dayanıklılığı, solar enerjiyi emip kullanabilme, vücudunu elmas kadar sert ya da hayalet formuna sokabilme, diğer nesnelerin, insanların içinden geçebilme özellikleri vardır.