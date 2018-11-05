Hadi ipucu sorusu 5 Kasım Pazartesi günü saat 12.30'da yapılacak yarışma öncesi belli oldu. Hadi'nin Instagram hesabından paylaşılan sorunun cevabı, yarışma öncesi, yarışmaya katılacaklar tarafından araştırılıyor. Peki; Hadi ipucu 5 Kasım sorusunun cevabı nedir? İşte, merakla araştırılan Hadi ipucu cevabı...
HADİ İPUCU 5 KASIM SORUSU
Hadi'nin resmi Instagram hesabından bugün saat 12.30'da yapılacak bilgi yarışması öncesi Hadi ipucu sorusu paylaşıldı.
İşte; Hadi ipucu 5 Kasım sorusu:
Bugünkü ipucumuz Mimar Sinan’dan geliyor. Mimar Sinan dünya çapında tanınmış bir mimardır. Peki Mimar Sinan’ın ustalık eserim dediği caminin adı nedir biliyor muyuz?
MİMAR SİNAN'IN "USTALIK ESERİM" DEDİĞİ CAMİ HANGİSİDİR?
Mimar Sinan'ın "çıraklık", kalfalık" ve "ustalık" eseri olarak tanımladığı 3 cami bulunmaktadır. Mimar Sinan, Edirne'deki Selimiye Camii için "Ustalık eserim" yakıştırmasını yapmıştır.
Mimar Sinan'ın "Çıraklık eserim" dediği cami ise Şehzadebaşı Camii'dir... GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Mimar Sinan'ın "Ustalık eserim" dediği cami ise Süleymaniye Camii'dir...