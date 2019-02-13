Hadi ipucu cevabı belli oldu. 13 Şubat Hadi cevabı Instagram hesabından, "Son dönemde internet erişiminin de iyice artmasıyla görüntülü görüşmeler de hayatımızın önemli bir parçası haline geldi. Peki görüntülü görüşmenin tarihçesi hakkında neler biliyoruz? Mesela ilk görüntülü görüşme kaç yılında yapılmış olabilir?" İşte, Hadi 13 Şubat ipucu sorusu 20.30 cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU 11 ŞUBAT

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Hadi İpucu bu akşam saat 20.30'da

Ödül ise; 10.000 TL

HADİ İPUCU 12 ŞUBAT CEVABI: 1964

Son dönemde internet erişimi teknolojilerinin de gelişmesiyle Skype, Hangouts gibi görüntülü görüşme platformları hayatımızda önemli bir yer edinmeye başladı. Ancak ilk görüntülü görüşmenin tarihi epey geriye gidiyor.

O dönem ismi Bell olan şimdiki AT&T operatörü, 1964 yılında tarihteki ilk görüntülü görüşme teknolojisini icat etmişti. Şimdiki gibi internet üzerinden değil, operatörün telefon hizmetini sunduğu altyapı üzerinden sağlanan görüntülü görüşme o yıllarda bir devrim niteliği taşıyordu.