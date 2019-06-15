Hadi ipucu 15 Haziran sorusu yayınlandı. Hadi ipucu sorusu olarak; Eşkıya, Muhsin Bey ve Av Mevsimi filmlerinin yönetmeni kimdir? sorusu hadi yarışmacılarına yöneltildi. Bu akşam saat 20.30'da oynanacak hadi ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Hadi ipucu 15 Haziran sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU 15 HAZİRAN

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Hadi İpucu bu akşam saat 20.30'de

Ödül ise; henüz belli olmadı!

HADİ İPUCU SORUSU 15 HAZİRAN CEVABI: YAVUZ TURGUL

YAVUZ TURGUL KİMDİR?

Yavuz Turgul (d. 5 Nisan 1946),Türk sinema filmi yönetmeni, senarist ve gazetecidir.

Itır Esen ile olan evliliğinden iki çocuk sahibidir. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Gazetecilik Enstitüsü'nü bitirmesinin ardından gazetecilik yapmaya başladı. Uzun süre Ses dergisinde çalıştı. Ses dergisinin tarihindeki en genç yazı işleri müdürü olarak görev yaptı. 1976'da Ertem Eğilmez'in desteğiyle Arzu Film'e senaryo yazmaya başladı. İlk kez Sultan filminin senaryosu ile dikkat çekti. Çiçek Abbas ve Züğürt Ağa filmleri ile başarısını devam ettirdi. 1980 yılında reklam sektörüne geçerek Manajans Thompson'da metin yazarlığına başladı.

1984 yılında, Fahriye Abla ile yönetmenliğe başladı. Ardından 1986 yılında Muhsin Bey, 1990 yılında Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni ve Gölge Oyunu filmlerini çekti. 1993 yılında Manajans Thompson'daki görevini bırakarak Jeffi Medina'yla birlikte Medina Turgul'u kurdu ve 1996 yılında izleyici rekorları kıran Eşkıya filmini çekti, bu film ile başarısını en üst düzeye çıkardı. Film o yıl Türkiye'den Oscar'a aday gösterildi. Senaristliğinin ve yönetmenliğini üslendiği Gönül Yarası adlı filmi yaptı. Gönül Yarası, aynı yıl Türkiye'den Oscar adayı olarak gösterildi. Sonrasında, yönetmenliğini Ömer Vargı'nın yaptığı Kabadayı filminin senaryosunu yazdı. Kabadayı filmi de izlenme rekorları kırmıştır. 2010 yılında Av Mevsimi filmi vizyona girdi. Av Mevsimi filmi 2.116.192 seyirci ile büyük başarı yakaladı.

FİLMLERİ

Yönetmenliğini Yaptığı Filmler

Fahriye Abla (1984)

Muhsin Bey (1987)

Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni (1990)

Gölge Oyunu (1993)

Eşkıya (1996)

Gönül Yarası (2005)

Av Mevsimi (2010)

Yol Ayrımı (2017)

Senaryosunu Yazdığı Filmler

Efsane Başkentli

Tosun Paşa (1976)

Sultan (1978)

Erkek Güzeli Sefil Bilo (1979)

Banker Bilo (1979)

Davaro (1981)

Hababam Sınıfı Güle Güle (1981)

Çiçek Abbas (1981)

İffet (1982)

Aile Kadını (1983)

Şekerpare (1983)

Fahriye Abla (1984)

Züğürt Ağa (1985)

Muhsin Bey (1986)

Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni (1990)

Gölge Oyunu (1993)

Eşkıya (1996)

Gönül Yarası (2005)

Kabadayı (2007)

Av Mevsimi (2010)

Yol Ayrımı (2017)

Hadi ipucu sorusu cevabı 15 haziran