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Hadi ipucu sorusu bugün, Hızlı ve Öfkeli film serisinde suç şebekesinin başı olan Mia'nın ağabeyi ve Letty'nin sevgilisinden geldi. 19 Mart saat 12.30'daki Hadi ipucu sorusunda yarışmanın Instagram sayfasında paylaşılan fotoğraf ile birlikte "Hızlı ve Öfkeli filminde suç şebekesinin başı olan Mia'nın ağabeyi ve Letty'nin sevgilisi kimdir?" diye soruldu. Hadiciler yarışmada bir adım önde olmak için cevabı araştırmaya başladı. İşte 19 Mart Hadi ipucu sorusu ve cevabı...
HADİ İPUCU SORUSU - 19 MART
"Hızlı ve Öfkeli" film serisini izlediniz mi sevgili hadiciler? Bugünkü ipucumuz bu seride yer alan kurgusal bir karakter hakkında. Suç şebekesinin başı olan Mia'nın ağabeyi ve Letty'nin sevgilisinden bahsediyoruz. Bu karakterin adını bilen var mı?
HADİ İPUCU CEVABI: DOMİNİC TORETTO - VİN DİESEL CANLANDIRIYOR
DOMİNİC TORETTO (DOM)
Dominic Toretto veya kısaca Dom, Hızlı ve Öfkeli serisinde yer alan bir kurgusal karakterdir. Vin Diesel tarafından canlandırılmıştır. Suç şebekesinin başıdır. Mia'nın ağabeyi, Letty'nin sevgilisidir.
Gençliğinde tırlardan DVD player çalmakla başlayan suçlu hayatını son olarak 100 milyon değerindeki Rio Soygunu ile bitirmiştir. Owen Shaw'ı ekibi ile birlikte çökerten Dom, özgürlüğüne kavuşmuştur. Ama sonra Owen Shaw'ın ağabeyi ekibinin bir üyesi olan Han Lue'yi öldürür sonra da diğer ekip üyelerinin peşine düşer.
VIN DIESEL
Vin Diesel 18 Temmuz 1967'de doğdu. 1990'ların sonunda öne çıktı ve Er Ryan'ı Kurtarmak (1998),Derin Karanlık (2000),Hızlı ve Öfkeli (2001),xXx (2002),Riddick Günlükleri (2004),Hızlı ve Öfkeli 4 (2009),Hızlı ve Öfkeli 5: Rio Soygunu (2011) ve Hızlı ve Öfkeli 6 (2015) Hızlı ve Öfkeli 7 gibi birçok Hollywood filmlerinde yer alarak dünyaca tanındı. Ayrıca, yapım şirketleri One Race Films, Racetrack Records ve Tigon Studios'un kurucusudur.
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