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Hadi ipucu sorusu bugün saat 12.30'daki yarışma için Hadiciler tarafından merak ediliyor. Katılımcılar yarışma öncesi bir adım önde olmak için Hadi ipucu sorusunu araştırıyor. Bugünkü Hadi ipucu sorusu, "2048 kitabının yazarı kimdir?" oldu. Canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi, AppStore ve Google Play üzerinden oynanıyor. Yarışma her gün saat 20.30'da, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri ise 12.30 ve 20.30'da düzenleniyor. Katılımcılar canlı olarak sorulan sorulara cevap veriyor. 12 soruya da doğru cevap veren katılımcılar büyük ödülü aralarında paylaşıyor. Hadi ekibi ayrıca bundan sonra her Cuma akşamı saat 20.00'da Resimli Yarışma düzenleneceğini de duyurdu. İşte 25 Aralık 12.30 Hadi ipucu sorusu ve cevabı haberimizde.
HADİ İPUCU SORUSU - 25 ARALIK
hadi bugün 12.30'da!
Hepimizin geleceğe dair tahminleri ve hayalleri vardır. Robotların hakim olduğu bir dünyadan uçan arabalara, uzayda yaşamaktan ölümsüzlüğe sayısız öngörü, geleceğe dair konuştuğumuz konular arasındadır. Bugünkü ipucumuz da gelecekle ilgili. 2048 kitabının yazarı kimdir? Görselde saklı
HADİ İPUCU CEVABI: EMRE SAYER
EMRE SAYER KİMDİR?
1977, İstanbul doğumludur. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunudur. 1996 yılından beri özel sektörde ortağı olduğu uluslararsı firmada çalışmaktadır. İlgi alanları Fütirizm, global politika ve kapitalizm olan yazarın ilk roman denemesidir. Evli ve iki çocuk babasıdır.
2048 KİTABI HAKKINDA
Bu romanda Beste ile Erol’un aşkı var, macera var, uzay var; bu romanda içinde olacağın interaktif bir son bile var. Ama en önemlisi, çok hızlı biri şekilde yaklaşan geleceğimiz var.
Yapay zeka, biyoteknoloji, dijitalleşme ve veri devrimi; toplumları, kültürleri, insanları; kısacası hayatın her alanını dönüşü olmayan bir şekilde değiştirmeye başladı bile.
Yaşanacak değişimlere en hızlı adapte olanlar başarılı olabilir, en akıllı ya da en güçlü olanlar değil.
Bu romanda,
Geleceğin aşkı var,
Geleceğin iş hayatı var,
Geleceğin toplum yapısı, kültürü var.
Geleceğin insanı var!
Yani elindeki kitap, geleceğinin hikayesi.
Peki, sen? Geleceğe hazır mısın?
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