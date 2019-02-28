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Hadi ipucu sorusunda bugün tüm dünyada milyonlarca kişinin oynadığı Pac-Man oyunu işaret edildi. Hadi ekibinin sosyal medya hesaplarından duyurduğu soru, bugün saat 19.30'daki gamer formatındaki yarışmada sorulacak. Hadi ipucu sorusu "Pac-man'deki hayaletler hakkında neler söylenebilir?" şeklinde. İşte 28 Şubat Hadi ipucu sorusu cevabı...
HADİ İPUCU SORUSU - 28 ŞUBAT GAMER
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İpucumuz 1980 yılında piyasayı sürülmüş ve kısa sürede popüler olmuş klasik bir oyundan geliyor... Pac-man'i duymayan veya oynamayan var mı aramızda hadiciler? Peki oyundaki korkulu rüyamız olan hayaletler hakkında bize neler söyleyebilirsiniz?
HADİ İPUCU CEVABI:
PAC-MAN HAKKINDA DETAYLAR
Pac-Man Namco tarafından yapılmış bir oyundur. 1980 yılında çıkmış ve kısa sürede popüler bir oyun olmuştur.
Pac-Man'de oyuncu, bir labirent içerisinde hareket ederek sarı diskleri bitirmeye çalışır. Hedefi hayalet ve canavarlardan kaçarak tüm küçük diskleri toplamak olan oyuncu, tüm diskleri topladığında diğer aşamaya geçer. Labirent üzerinde beliren meyveleri toplamak oyuncuya fazladan puan kazandırır. Büyük sarı diskleri aldığında, canavar ve hayaletler maviye dönüşür ve bir süreliğine yenilebilir duruma gelirler. Oyunun Atari 2600 kartuşları Türkiye'de Dobişko adıyla piyasa sürülmüştür. Oyun Japonya'da Puck-Man olarak yayımlanmış olsa da; bazı vandalların "P" harfini "F" ile değiştirerek küfür oluşturması nedeniyle oyun Amerika'da Pac-Man olarak yayımlandı. Google 21 Mayıs 2010'da bir jest yaparak logosunda Pac-Man oynatmıştır.
PAC-Man'de 4 hayalet vardır. Dört hayalet aslında plan yapıp Pac-Man’i tuzağa düşürmek için uğraşıyor. Bu dört düşmandan birisi Pac-Man’i sıkıştırırken diğeri ise kendini yem edip onu tuzağa çekmeye çalışıyor. Oyuncu tuzağa düşerse de 4 hayaletin saldırısına uğruyor. Pac-Man hayaletlerinin renkleri kırmızı, mavi, sarı ve pembe.
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