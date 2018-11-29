Hadi ipucu sorusu belli oldu. 29 Kasım saat 12.30'da canlı olarak yayınlanacak olan Hadi yarışması öncesi yarışmacı adaylar için ipucu sorusu yayınlandı. Bugünki Hadi ipucu sorusu, " İlk seri üretim otomobil olan Ford Model T’yi üreten mühendisin ismi?" oldu. İşte ipucunun yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU VE YANITI 29 KASIM

Hadi resmi instagram hesabı üzerinden yaptığı duyuruda;

Hadi bugün 12.30’da!

"Ödül Yeni Ford Focus’tan 10.000 TL. Dört silindirli ilk otomobil 1890 yılında yapıldı. İpucumuz bugün elektrikli modellerini kullanmaya başladığımız otomobillerin tarihinden geliyor. İlk seri üretim otomobil olan Ford Model T’yi üreten mühendisin ismini bilen var mı?" denildi.

Hadi ipucu sorusu cevabı: Henry Ford - Ford Motor Company

Ford Model T

Ford Model T (takma isimleri Tin Lizzie ve Flivver), Henry Ford'un Ford Motor Şirketi tarafından 1908-1927 arasında üretilmiş otomobil modeli olup; dünyanın en çok satan otomobilleri sıralamasında 3. sırada yer almaktadır. Aileye yetebilecek, bireysel kullanıma elverişli, idamesi kolay olması amaçlanarak tasarlanmış ve ilk seri üretimi düşük fiyatlandırılmıştır.

Üretici Ford Motor Company

Üretim 1908–1927

Montaj Detroit, Michigan

Highland Park, Michigan

Cork, İrlanda,

Manchester, İngiltere,

Berlin, Almanya

Kopenhag, Danimarka

São Bernardo do Campo, Brezilya

Geelong, Avustralya

Buenos Aires, Arjantin,

Toronto, Ontario,

Walkerville, Ontario

Tasarım Henry Ford, Childe Harold Wills, Joseph A. Galamb ve Eugene Farkas

Sınıf tam boyutlu araba, economy car

Gövde tipi 2-kapı touring (1909-11)

3-kapı touring (1912-1925)

4-kapı touring (1926-1927)

kapısız roadster (1909-11)

1-kapı roadster(1912-1925)

2-kapı roadster (1926-1927)

roadster pickup (1925-1927)

2-kapı coupé (1909-1912,1917-1927)

Town car (1909-1918)

C-cab wagon (1912)

2-(Center)kapı sedan (1915-1923)

2-kapı sedan (1924-1927)

4-kapı sedan (1923-1927)

coachbuilder

Düzen Önden motorlu, arkadan itiş düzeni

Motor 177 Cubic inch (2.9 L) 20 hp Sıralı-4

Şanzıman 2-vites planet dişli

Boyutlar

Dingil mesafesi 99.0 in (2515 mm)

Uzunluk 134 (3404 mm)

Curb ağırlık 1.200 pound (540 kg)

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