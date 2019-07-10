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HaberlerGündem

Hadi ipucu sorusu cevabı 10 Temmuz! Bir çocuk ile yunusun dostluğunu anlatan 1960'larda yayınlanmış Amerikan dizisi nedir? 12.30 Mini Hadi

Hadi ipucu sorusu, bugünkü mini yarışma öncesinde resmi Instagram hesabından duyuruldu. 12.30 Hadi ipucu sorusunda "Bir çocuk ile yunusun dostluğunu anlatan 1960'larda yayınlanmış Amerikan dizisi nedir?" diye soruldu. 10 Temmuz Hadi ipucu sorusu ve cevabı haberimizde

hadi

Hadi ipucu sorusu bugünkü 12.30'daki Hadi için yayınlandı. Hadi ipucu sorusunda "Bir çocuk ile yunusun dostluğunu anlatan 1960'larda yayınlanmış Amerikan dizisi nedir?" sorusu işaret edildi. Hadi Google Play ve Apple Store üzerinden indirilen uygulama ile oynanıyor. Hadi'de son soruyu bilen kişiler arasında büyük ödül eşit şekilde bölüştürülüyor. Peki Bir çocuk ile yunusun dostluğunu anlatan 1960'larda yayınlanmış Amerikan dizisi nedir? İşte 10 Temmuz Hadi ipucu sorusu cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU - 10 TEMMUZ

Turna.com ile Mini hadi bugün 12:30'da! Bugünkü ipucumuz 1960'larda yayınlanmış bir Amerikan televizyon dizisi ile ilgili sevgili hadiciler. Sinema filmi de olan ve bir çocuk ile bir yunusun dostluğunu anlatan bu yapımın adı nedir sizce?

HADİ İPUCU CEVABI: FLIPPER

FLIPPER HAKKINDA

Flipper, ilk kez 19 Eylül 1964'ten 15 Nisan 1967'ye kadar NBC'de yayınlanan bir Amerikan televizyon programıdır. Dizinin oyuncu kadrsounda Luke Halpin (Sandy Ricks),Brian Kelly (Porter Ricks),Tommy Norden (Bud Ricks),Burt Reynolds (Al Bardeman) ve Ulla Strömstedt (Ulla Norstrand) yer alıyor.

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