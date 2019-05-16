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Hadi ipucu sorusu cevabı 16 Mayıs: Hangi oyuncu doğum yeri olan Hatay'da, 1939 sonrası temalı Kurtuluş Müzesi açacak? 12.30 Hadi Magazin ipucu

Hadi ipucu sorusu, bugün Magazin yarışması öncesinde resmi Instagram hesabından duyuruldu. 12.30 Hadi ipucu sorusunda "Hangi oyuncu doğum yeri olan Hatay'da, 1939 sonrası temalı Kurtuluş Müzesi açmaya hazırlanıyor?" diye soruldu. İşte 16 Mayıs Hadi ipucu sorusu ve cevabı

hadi

Hadi ipucu sorusu bugün saat 12.30'daki Hadi Magazin için yayınlandı. Hadi ipucu sorusunda "Hangi oyuncu doğum yeri olan Hatay'da, 1939 sonrası temalı Kurtuluş Müzesi açmaya hazırlanıyor?" sorusu işaret edildi. Hadi Google Play ve Apple Store üzerinden indirilen uygulama ile oynanıyor. Hadi'de son soruyu bilen kişiler arasında büyük ödül eşit şekilde bölüştürülüyor. Peki hangi oyuncu doğum yeri olan Hatay'da, 1939 sonrası temalı Kurtuluş Müzesi açmaya hazırlanıyor? 16 Mayıs Hadi ipucu sorusu cevabı haberimizde.

HADİ İPUCU SORUSU - 12.30 MAGAZİN

hadi magazin bugün 12:30'da!

Bugünkü ipucumuz bir yönetmen ve oyuncumuz ile ilgili sevgili hadiciler. Doğum yeri Hatay’da, restore edilen eski bir konağı müze haline getiren bu oyuncu, 1939 sonrası temalı Kurtuluş Müzesi açmaya hazırlanıyor. Sizce kimden bahsediyoruz?

HADİ İPUCU CEVABI: HAMDİ ALKAN

HAMDİ ALKAN KİMDİR?

Hamdi Alkan 15 Temmuz 1967'de Antakya’da Döver köyünde doğmuştur. Biri kız, beşi erkek 6 kardeşin en küçüğüdür. Babası emekli memur, annesi ev hanımıdır. İlkokul, ortaokul ve liseyi Antakya‘da okudu. Daha sonra İstanbul’a gelerek kazandığı Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümünde okudu, 12 senede elektrik mühendisi olarak mezun oldu. Yıldız Teknik Üniversitesi’nde tiyatro bölümünde tiyatro hocalığı, genel sanat yönetmenliği yapmaktadır.

Yıldız Teknik Üniversitesi oyuncularının bütün oyunlarına bazen yönetmen, bazen sponsor olarak destek olmaktadır.

İlkokul sıralarında tiyatro ile ilgilenmeye başladı. Ortaokul ve lisede bütün okul müsamerelerine katılırdı.

13 Mart 2015 tarihinde Tokat’ta gösterime giren ve günler öncesinden biletleri tükenen Selam:Bahara Yolculuk filminin yönetmenliğini üstlenmiştir.

1990’lı yıllarda TRT’de başlayan “3 aşağı 5 yukarı” adlı programla TV dünyasına adım attı. Gafur Hüner ve Yalçın Menteş‘le çalıştı. Hamdi Alkan, TRT’de ve birçok özel kanalda skeçler ve komedi programları yaptı. Televizyonlarda spor kendi yaptığı komedi programı Öz ofsayt’la başladı. Daha sonra “Reyting Reyting” sonrasında” "Reyting Hamdi” ve “Hamdi Alkan TV” olarak bilinen komedi programlarını yapmaya devam etti. Daha sonra kendi dizilerini çekmeye başladı.

Sadece çocukların yer aldığı TV’deki ilk çocuk mizah programı olan “Yumurcak TV”yi 36-37 hafta yaptı.

2001 yılında “Şellale” adlı filmde konuk oyuncu olarak Hülya Koçyiğit, Tuncel Kurtiz, Aykut Oray, Ali Sürmeli, Ege Aydan, Nurgül Yeşilçay, Fikret Kuşkan ile birlikte oynadı.

2004 yılında Show TV’de Türkiye'nin Yıldızları yarışması projesini yaptı.

2007 yılında Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım sinema filminin yönetmenliğini yaptı. Filmin başrollerinde Vural Çelik, Yasemin Çonka, Hakan Yılmaz, Tamer Karadağlı ve Mahkûmlar oynadı.

Turgut Özakman'ın senaryosunu yazdığı ve 2009 yılında Hamdi Alkan‘ın yönetmenliğini yaptığı Dersimiz Atatürk sinema filminde başrollerde Halit Ergenç, Çetin Tekindor, Batuhan Karacakaya, Canan Hoşgör, Tolga Savacı oynamıştır.

Hamdi Alkan’ın; afişler, teneke oyuncaklar, eski jilet koleksiyonu, kibrit koleksiyonu, dürbün koleksiyonu, resim koleksiyonu, tesbih koleksiyonu, kalem koleksiyonu, çakı koleksiyonu, kartvizit koleksiyonu gibi koleksiyonları vardır.

Hamdi Alkan, 1989 yılında 22 yaşındayken Canan Hoşgör ile evlendi. Zeynep (d. 1998) ve Ayşe (d. 2007) adlarında iki kızı vardır. Hamdi Alkan, 1999 yılında eşi Canan Hoşgör’den boşandı, daha sonra 2006 yılında tekrar evlendiler. Mart 2012 yılında tekrar boşandılar.

Hamdi Alkan, 24 Nisan 2014 tarihinde Selen Görgüzel ile Roma’da evlendi.

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