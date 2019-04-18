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18 Nisan Hadi ipucu sorusu cevabı yayınlandı. Hadi ipucu sorusu Instagram'dan, "Bugünkü ipucumuz Türkiye'nin turizm başkenti olarak nitelendirilen bir ilimiz hakkında sevgili hadiciler. Türkiye’nin güneyinde, merkezi Akdeniz kıyısında olan bu ilimiz, deniz turizmi yanı sıra kış turizminde de ülkenin önde gelen illerindendir. Peki size Konyaaltı Sahili ve Saklıkent Kayak Merkezi desek?" şeklinde soruldu. Hadi bu akşam 20.30'da takipçileri iel buluşacak. Hadi ipucu cevabı haberimizde...
HADİ İPUCU CEVABI
18 Nisan Hadi ipucu sorusu cevabı: ANTALYA
HADİ İPUCU SORUSU: KONYAALTI SAHİLİ NEREDEDİR?
Konyaaltı, Antalya'nın batı ucunda yer alan bir semt ve aynı ada sahip plajın bulunduğu ilçedir. 10 köy ve 29 mahallesi vardır. Çakırlar Yolu ile Kepez'e, Dumlupınar Bulvarı ile de Muratpaşa'ya komşudur.
Bugün Konyaaltı olarak adlandırılan bölgenin, 20. yüzyıl sonlarına kadar, Antalya'nın falezler üzerinde yer almasından dolayı "Koyaltı" biçiminde anıldığı ve halk dilinde zamanla Konyaaltı'na dönüştüğü tahmin edilmektedir.
Konyaaltı, Anadolu uygarlıkları yerleşim haritasına göre, Likya sınırları içinde yer almaktadır. Likya, Pamfilya ile sınırdır. MÖ 30 yıl öncesine kadar uzandığı bilinen Likya uygarlığının, Konyaaltı bölgesinde yer alan kentinin adı ise Olbia'dır.
Antalya'nın limanı Konyaaltı'nda bulunmaktadır. Ayrıca Konyaaltı Antalya Havalimanı'na yaklaşık 20 km. uzaklıktadır.
Antalya Beydağları'nın bir kısmı, Boğaçayı ve Çandır Çayı, Konyaaltı bölgesi sınırları içinde bulunmaktadır.
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