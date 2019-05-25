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Hadi ipucu sorusu cevabı 25 Mayıs! Ertem Eğilmez'in yönettiği Şaban, Ramazan ve Hüsamettin'in kayıp elması aradığı film hangisi? Hadi Yeşilçam Gecesi

Hadi ipucu sorusu, bugün Yeşilçam Gecesi öncesinde resmi Instagram hesabından duyuruldu. 21.00 Hadi ipucu sorusunda "Ertem Eğilmez'in yönettiği Şaban, Ramazan ve Hüsamettin'in kayıp elması aradığı film hangisi?" diye soruldu. İşte 25 Mayıs Hadi ipucu sorusu ve cevabı

Hadi ipucu

Hadi ipucu sorusu bugün saat 21.00'daki Hadi Yeşilçam Gecesi için yayınlandı. Hadi ipucu sorusunda "Ertem Eğilmez'in yönettiği Şaban, Ramazan ve Hüsamettin'in kayıp elması aradığı film hangisi?" sorusu işaret edildi. Hadi Google Play ve Apple Store üzerinden indirilen uygulama ile oynanıyor. Hadi'de son soruyu bilen kişiler arasında büyük ödül eşit şekilde bölüştürülüyor. Peki Ertem Eğilmez'in yönettiği Şaban, Ramazan ve Hüsamettin'in kayıp elması aradığı film hangisi? 25 Mayıs Hadi ipucu sorusu cevabı haberimizde.

HADİ İPUCU SORUSU - 25 MAYIS

Yeşilçam gecesi bugün 21:00'da! Bugünkü ipucumuz Kemal Sunal'ın canlandırdığı "Şaban" karakteri üzerine yazılan ve çekilen, 1977 yapımı bir Türk filmi. Yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in yaptığı bu filmde Şaban, Ramazan ve Hüsamettin karakterleri kayıp bir elmasın peşine düşüyorlar. Sizce bu komedi filminin ismi nedir?

HADİ İPUCU CEVABI: ŞABAN OĞLU ŞABAN

ŞABAN OĞLU ŞABAN HAKKINDA

Şabanoğlu Şaban, Kemal Sunal'ın canlandırdığı "Şaban" karakteri üzerine yazılan ve çekilen, 1977 yapımı bir Türk filmidir. Yönetmenliğini Ertem Eğilmez yapmıştır.

Askerde kumandanı Hüsamettin'i sürekli yaralayan ve türlü sakarlıklar yapan Şaban ile askerlikten sonra bir eğlence yerinde birlikte çalgıcılık yaptığı asker arkadaşı Ramazan, çalıştıkları yerde kanto yapan Nigar'a aşık olurlar. Sivil hayatta bir polis olan Hüsamettin ve teşkilatının aylardır yakalayamadığı Kadırgalı Eşref'i tesadüfen yakalayıp Hüsamettin'in kayınpederi olan Nazır Paşa'nın gizli polisi olurlar. Nazır Paşa onlara kızkardeşinin kaybolan elmasını bulma görevi verecektir.

Şaban - Kemal Sunal: Saftirik,sakar ve patavatsız bir asker. Ramazan'la çok iyi bir dostluk kurmuştur. Filmin ana karakteri.

Ramazan - Halit Akçatepe: Şaban'ın en iyi arkadaşı,Şaban'dan daha akıllı, ama biraz uyanık bir asker.

Hüsamettin - Şener Şen: Şaban ve Ramazan'ın kumandanı, sivil hayatta bir polis. Şaban'ın yüzünden hep yaralanmıştır. Nazır Paşa'nın damadı.

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