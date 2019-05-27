Hadi ipucu sorusu bugün saat 21.00'daki Mini Hadi için yayınlandı. Hadi ipucu sorusunda "'Akdeniz'in Deniz Feneri' olarak bilinen İtalya'daki yanardağın adı nedir?" sorusu işaret edildi. Hadi Google Play ve Apple Store üzerinden indirilen uygulama ile oynanıyor. Hadi'de son soruyu bilen kişiler arasında büyük ödül eşit şekilde bölüştürülüyor. Peki 'Akdeniz'in Deniz Feneri' olarak bilinen İtalya'daki yanardağın adı nedir? 27 Mayıs Hadi ipucu sorusu cevabı haberimizde.

HADİ İPUCU SORUSU - 27 MAYIS MİNİ

Pepsi ile Sendromsuz Mini hadi bugün 21:00'da! Bugünkü ipucumuzda sizlere, İtalya'da bulunan, aktif ve bulunduğu ada ile aynı ismi taşıyan yanardağın ismini soruyoruz sevgili hadiciler. Bu yanardağ, sık sık püskürmesi sebebiyle ortaya çıkan ışıktan, "Akdeniz'in Deniz Feneri" olarak da biliniyor. Sizce bu yanardağın ismi nedir?

HADİ İPUCU CEVABI: STROMBOLİ

STROMBOLİ ADASI - YANARDAĞI

Stromboli, Tiren Denizinde, Sicilya'nın kuzey kıyısı açıklarında bulunan, İtalya'nın aktif ve adayla aynı ismi taşıyan yanardağı bulundurdan küçük ada. Stromboli yanardağı, sık sık püskürmesi sebebiyle ortaya çıkan ışıktan, "Akdeniz'in Deniz Feneri" olarak da bilinir.

Sicilya'nın kuzeyindeki volkanik takımadalar olan Eolie Adalarından biridir. İsmi eski Yunanca'daki yuvarlak formu sebebiyle verilmiş olan Στρογγυλή (Stroŋgulḗ) adının bozulmuş halidir. Ada nüfusu 400 ile 750 kişi arasında değişir.

Stromboli Adası yanardağ etkinlikleri sonucunda ortaya çıkmıştır. Adanın yanardağı en son 2 Ağustos 2008 patlamıştır. Oldukça etkin görünen Stromboli'den denize sürekli lav akıntısı karışır.