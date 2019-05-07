Hadi ipucu sorusu bugün saat 12.30'daki Mini Hadi yarışması için yayınlandı. Hadi ipucu sorusunda "Aralıksız her akşam evsiz bireylere gıda dağıtımı yapan derneğin adı nedir?" sorusu işaret edildi. Hadi Google Play ve Apple Store üzerinden indirilen uygulama ile oynanıyor. Hadi'de son soruyu bilen kişiler arasında büyük ödül eşit şekilde bölüştürülüyor. Peki Aralıksız her akşam evsiz bireylere gıda dağıtımı yapan derneğin adı nedir? 7 Mayıs Hadi ipucu sorusu cevabı haberimizde.

HADİ İPUCU SORUSU - 7 MAYIS

Mini hadi bugün 12.30'da!

İpucumuz bugün İstanbul merkezli bir dernekten geliyor. Evsizlik sorunu ile mücadele eden dernek, evsiz bireyleri topluma geri kazandırmak amacıyla faaliyetler yürütüyor. Geri kazanım modeli kapsamda 4,5 yılı aşkın süredir aralıksız her akşam evsiz bireylere gıda dağıtımı yapmakta, evsizlerin sağlık, kimlik, madde bağımlılığı, istihdam ve barınma gibi sorunları ile ilgilenmektedir. Çoğunluğu üniversiteli gençlerden oluşan geniş bir gönüllü ağı olan bu derneğin adını bilen var mı?

HADİ İPUCU CEVABI: ÇORBADA TUZUN OLSUN DERNEĞİ

ÇORBADA TUZUN OLSUN DERNEĞİ'NDEN ÇAĞRI

Çorbada Tuzun Olsun Derneği bir çağrı yapıyor:

"Evsizlik sorunu ile mücadele eden derneğimiz, evsiz bireyleri topluma geri kazandırmak amacıyla faaliyetler yürütmektedir. Geri kazanım modeli kapsamda 4,5 yılı aşkın süredir aralıksız her akşam evsiz bireylere gıda dağıtımı yapmakta, evsizlerin sağlık, kimlik, madde bağımlılığı, istihdam ve barınma gibi sorunları ile ilgilenmektedir.

Çoğunluğu üniversiteli gençlerden oluşan geniş bir gönüllü ağı olan derneğimizin gönüllü iletişimi ekibi yaz için hazırlık yapıyor.

Yazın gönüllü eksiğimiz olduğu için hazırlıklara erken başladık. Haftada 1 gün bile olsa yazın destek vermek için şimdiden bize ulaşabilirsin. Ayrıca maddi destek vermek istersen hesap numaralarımız için mesaj atabilirsin."