Hadi ipucu sorusu bugün, sadece başka bankalara TL aktarımı yaparken kullanılan sistemden geldi. 8 Mart saat 12.30'daki Hadi ipucu sorusunda yarışmanın Instagram sayfasında paylaşılan fotoğraf ile birlikte "Sadece başka bankalara TL aktarımı yaparken kullanılan sisteminin adı nedir?" diye soruldu. Hadiciler yarışmada bir adım önde olmak için cevabı araştırmaya başladı. 8 Mart Hadi ipucu sorusu ve cevabı haberimizde...

HADİ İPUCU SORUSU - 8 MART

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Günümüzde kredi kartları sayesinde ödemelerimizi, para transferlerimizi internet üzerinden kolayca halledebiliyoruz. Bugünkü sorumuz ise günlük hayatta sıkça kullandığımız bir kısaltmadan geliyor. Kurumlar ve bireyler arası para alışverişini internet üzerinden gerçekleştirmemizi sağlayan, aynı banka üzerinden yapılan değil sadece başka bankalara TL aktarımı yaparken kullanılan sisteminin adını biliyor musunuz sevgili hadiciler?

HADİ İPUCU CEVABI: EFT

EFT NEDİR?

EFT’nin açılımı ‘Elektronik Fon Transfer'dirTransfer'dir. EFT kısaca Türk lirası üzerinden yapılan ödeme işlemlerinin elektronik ortamda gerçek zamanlı brüt mutabakatını sağlayan sistemdir. EFT sistemi 1992 yılında kurulmuştur. Hangi bankanın müşterisi olursanız olun EFT ile bankalar arası para aktarımı yapabilirsiniz. Yani aynı banka üzerinden yapılan TL aktarımı yaparken değil sadece başka bankalara TL aktarımı yaparken kullanılır. EFT yapabilmek için bankaların çalışma saatlerini dikkate almalısınız. Yani 9.00 - 17.00 saatleri arasında EFT işlemini yapabilirsiniz. Hafta sonları EFT işlemi yapılmaz.

EFT İLE HAVALE ARASINDAKİ FARKLAR

EFT başka banka, havale aynı banka üzerinden yapılan para transfer işlemidir. Bankanızla yaptığınız anlaşmaya göre EFT gönderimlerinde EFT ücreti talep edebilir. Ancak kendi hesaplarınız arasında para gönderimi yapıyorsanız EFT ücreti alınmaz. Havale bankalar tarafından ücretlendirilmeyen bir işlemdir. Ayrıca EFT ve havale gönderim saatleri açısından da farklılık gösterir. Havale ile günün her saati gönderilebilirken EFT ile bankaların çalışma saatleri ve günleri içerisinde para transferi yapılabilmektedir.