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Hadi ipucu sorusu! Kemal Sunal'ın "Salı sallanır" "Çarşamba çarşafa dolanır" repliğinin olduğu film

Kemal Sunal'ın "Salı sallanır", "Çarşamba çarşafa dolanır" repliklerinin yer aldığı filmi, Hadi bilgi yarışmasının bu akşamki ipucusu olarak duyuruldu. Hadi sorusu için yayınlanan ipucu bu akşam yarışmaya katılacak, yarışmacılar için önem arz ediyor. İşte Hadi ipucu sorusu için, işte Kemal Sunal'ın "Salı sallanır", "Çarşamba çarşafa dolanır" repliklerinin olduğu filmi

28.08.2018 - 14:12 | Güncelleme:

Hadi sorusu için ipucu, Hadi ekibi tarafından sosyal medya üzerinden yayınlandı. Canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi, AppStore ve Google Play üzerinden oynanıyor. Yarışma hergün saat 20.30'da, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri ise 12.30 ve 20.30'da düzenleniyor. Katılımcılar canlı olarak sorulan sorulara cevap veriyor. 12 soruya da doğru cevap veren katılımcılar büyük ödülü aralarında paylaşıyor. Hadi'de ipucu sorusu olarak Kemal Sunal'ın ''Salı sallanır'',''Çarşamba çarşafa dolanır'' repliklerinin olduğu film işaret edildi. Kemal Sunal'ın ''Salı sallanır'',''Çarşamba çarşafa dolanır'' repliklerinin olduğu film ve detaylar

KEMAL SUNAL'IN ''SALI SALLANIR'',''ÇARŞAMBA ÇARŞAFA DOLANIR'' REPLİKLERİNİN OLDUĞU FİLMİ

Hadi ipucu sorusu olarak bahsedilen film 1974 yapımı Salako filmidir. Salako, Kemal Sunal'ın sinemaya adım attığı yıllarda çevrilmiş bir film. Filmin yönetmeni Atıf Yılmaz, senaryo yazarları Sadık Şendil ve Ertem Eğilmez'dir. Filmlerde figüran olarak rol alan Kemal Sunal çok beğenilmiş ve ilk kez bir filmde başrol oynama şansı yakalamıştır.

SALAKO FİLMİNİN KONUSU

Emine'yi babası sevmediği bir adamla evlendirmeye çalışır. Emine ağanın kızıdır ve babasına karşı gelmek neredeyse imkansızdır. Emine kaçmak ister ama dağlara tek başına gidemez ve kimse Emine'yi kaçırmaya cesaret edemez. Emine Salako ile kaçmayı tercih eder ve Salako, Emine'ye aşıktır ve onunla beraber dağlara kaçarlar. Emine ise Salako'yu her gün oyalar ve sonunda eski sevgilisi Hamido'ya kavuşur ama Hamido, Emine'yi reddeder ve babasına yollamak ister. Emine tekrar Salako ile dağlara kaçar. Salako ise Hamido'yu öldürür ve kasabanın eşkıyası olur. Salako filmi Çatalca İnceğiz mağaraları ile çatalcanın kestanelik ve Örcünlü köylerinde çekilmiştir.

SALAKO FİLMİNİN ŞARKISI

salakonun hünerleri aman allah
salakonun hünerleri aman allah
şaşırttı köylüleri.. devirdi.. oy oy..

geliyor salako eyvah!
amman salakoo, yandım salako..
geliyor salako eyvah!
amman salakooo yandım salakaoo..

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