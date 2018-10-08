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Liechtenstein’in başkenti Vaduz nerede? Hadi ipucu sorusu: Vaduz hangi kıtada?

Liechtenstein’in başkenti Vaduz, Hadi ipucu sorusu olarak duyuruldu. Hadi artık Pazartesi günleri de 12.30'da yapılacak. Bu yüzden ipucu sorusu olan Liechtenstein'in hangi kıtada olduğu yoğun şekilde araştırılıyor. İşte 7 Ekim Hadi ipucu sorusu için Liechtenstein’in başkenti Vaduz nerede? Vaduz hangi kıtada?

08.10.2018 - 10:43 | Güncelleme:

Liechtenstein’in başkenti Vaduz hangi kıtada? sorusu bugün saat 12.30'da başlayacak Hadi için soruluyor. Liechtenstein’in başkenti Vaduz, Hadi ipucu sorusu olarak, Hadi ekibi tarafından sosyal medya üzerinden yayınlandı. Canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi, AppStore ve Google Play üzerinden oynanıyor. Yarışma her gün saat 20.30'da, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri ise 12.30 ve 20.30'da düzenleniyordu. Ancak bugün yapılan açıklamada artık Pazartesi günleri de hem 12.30'da hem de 20.30'da düzenleneceği belirtildi. Katılımcılar canlı olarak sorulan sorulara cevap veriyor. 12 soruya da doğru cevap veren katılımcılar büyük ödülü aralarında paylaşıyor. İşte Hadi ipucu sorusu için, Liechtenstein’in başkenti Vaduz nerede? Vaduz hangi kıtada?

HADİ İPUCU: VADUZ NEREDE? LIHTENŞTAYN VADUZ HANGİ KITADA?

Lihtenştayn, Avrupa kıtasında küçük bir ülkedir. Lihtenştayn, İsviçre ile Avusturya arasında kalan küçük bir toprağa sahiptir. 160 km²'lik yüzölçümüyle dünyanın en küçük ülkelerinden biridir.

Vaduz, Lihtenştayn'ın başkentidir. 5.109 nüfusludur. Başkentin spor kulübü Vaduz İsviçre Challenge liginde oynamaktadır. Lihtenştayn sülalesinin kendi isimlerini taşıyan, ülkeyi kurmadan önceki aldıkları ilk yer Vaduz kontluğudur. Vaduz Kontluğunun sınırları şu anki Lihtenştayn ile hemen hemen aynıdır.

LIHTENŞTAYN HANGİ KITADA?

Lihtenştayn, Orta Avrupa'da, İsviçre ile Avusturya arasında yer almaktadır. 160 km²’lik yüzölçümü ile dünyanın altıncı küçük devletidir. Sınırları 76 km uzunluğundadır.

Ren Vadisi ülkenin yarısını kaplar. Diğer yarısı ise Alp bölgesinden oluşmaktadır.

Hükümet merkezi Oberland bölgesinde yer alan 5 521 nüfuslu Vaduz’dadır.

Lihtenştayn, Özbekistan ile birlikte kendisinin ve komşularının denize kıyısı bulunmayan iki ülkeden biridir.

En yüksek noktası 2.599 m yüksekliğindeki Grauspitz dağları, en alçak noktası ise 430 m irtifadaki Ruggeller Riet’dir.

Vaduz’da 2004 yılında ortalama sıcaklık 10 °C idi. Vaduz’da 2004 yılında ortalama yağış miktarı 891 mm olmuştur.

 

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