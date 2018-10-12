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Hadi ipucu sorusu: Saros hangi tür coğrafi oluşumdur? Gökova ve Çandarlı... Hadi 20.30 yarışması

Saros hangi tür coğrafi oluşumdur? sorusu, Hadi ipucu sorusu olarak duyuruldu. Hadi ekibi tarafından yayınlanan ipucu sorusu bugün saat 20.30'daki yarışmaya katılacak yarışmacılar tarafından araştırılıyor. İşte Hadi ipucu sorusu için, Saros hangi tür coğrafi oluşumdur? Saros, Gökova ve Çandarlı hangi tür coğrafi oluşumlardır?

12.10.2018 - 15:18 | Güncelleme:

Saros'un coğrafi oluşumu, Hadi için ipucu sorusu olarak, Hadi ekibi tarafından sosyal medya üzerinden yayınlandı. Canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi, AppStore ve Google Play üzerinden oynanıyor. Yarışma her gün saat 20.30'da, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri ise 12.30 ve 20.30'da düzenleniyor. Katılımcılar canlı olarak sorulan sorulara cevap veriyor. Son soruyu da bilen yarışmacılar arasında büyük ikramiye bölüştürülüyor. Bugün saat 20.30'daki yarışma için Hadi'de ipucu sorusu olarak, Saros işaret edildi. İşte Hadi ipucu sorusu Saros hangi tür coğrafi oluşumdur? Gökova ve Çandarlı hangi tür coğrafi oluşumlardır?

HADİ İPUCU: SAROS HANGİ TÜR COĞRAFİ OLUŞUMDUR?

Saros, temiz suyuyla Ege'nin en ünlü körfezlerinden biridir. Saros'un coğrafi oluşumu körfezdir. Gökova ve Çandarlı da Ege'nin diğer ünlü körfezleridir.

SAROS KÖRFEZİ'NİN ÖZELLİKLERİ

Ege Denizi'nin kuzey kesiminde yeralan Saros Körfezi Antik çağdaki adıyla Melas Kolpos; güneyde Gelibolu Yarımadası, kuzeyde Trakya kıyıları arasına yaklaşık 60 km. kadar sokulan üçgen biçimli bir girintidir. Kuzey ve güneyde jeomorfolojik açıdan yalı yarlı ve düzenlenmiş kıyılarla çevrili olan körfezin giderek daralan doğu ucunda Kavak Deresi’nin yığdığı alüvyonlarla kaplı bataklık bir ova (Kadıköy-eski Evreşe ovası) yer alır. Araştırmalara göre Kuzey Anadolu fay hattının uzantısı olan iki kırık arasında çökmüş bir graben alanı sayılan körfez, bazı araştırmacılara göre de gerileme ve açılma sonucunda oluşmuştur.

Derinlik şartları asimetriktir. Trakya kıyılarında genişliği 10 km'yi bulan ve derinliği 90 metreyi geçmeyen bir şelf alanı uzanır. Bu alanın doğusunda yerleşilmemiş birkaç küçük ada (Eşek adaları) vardır. Gelibolu Yarımadası kıyıları önünde şelf yoktur ve aniden 500 metreyi aşan derinliklere geçilir. Düztabanlı bir oluk görünümündeki bu derin kesim, batıya doğru Gökçeada ve Semendirek Adası arasında derinliği 1000 metreyi aşarak uzanır.

Ege Denizi’nin en tuzlu kesimlerinden birini oluşturan Saros Körfezi’nde karmaşık girdaplar çizen akıntılar görülür. Bu akıntılar nedeniyle de Saros kendi kendini temizleyen bir körfez konumundadır. Dünya'da kendi kendini temizleyerek temiz kalan beş körfezden biri olduğu ileri sürülür. Suların yüksek oksijen içeriği ve körfeze dökülen akarsuların getirdiği bol besin tuzları nedeniyle tür bakımından zengin önemli bir balıkçılık alan olan Saros Körfezi’nin her iki kıyısında da yazlıklar ve turistik kuruluşlar bulunmaktadır.

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