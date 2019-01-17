Hadi ipucu sorusu bugün, "Baltalı İlah" Zagor'dan geldi. Hadi uygulaması AppStore ve Google Play’den indirildikten sonra her gün saat 20.30'da, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri ise 12.30 ve 20.30'da online olarak düzenleniyor. 12 soruya da doğru cevap veren katılımcılar büyük ödülü aralarında paylaşıyor. 17 Ocak Hadi ipucu sorusu "Baltalı İlah" Zagor'un dostu ve yardımcısının adı nedir? oldu. Hadi ipucu sorusu ve cevabına dair detaylar haberimizde.

HADİ İPUCU SORUSU - 17 OCAK

hadi bugün 12.30’da!

Ödül 20.000 TL

Mister No’nun senaristi ve çizeri tarafından yaratılan ve 1962 yılında ülkemizde yayınlanmaya başlayan çizgi roman kahramanı “Baltalı İlah” Zagor Tenay’ı hatırlamayan var mı? Peki, Zagor'un dostu ve yardımcısının adını hatırlıyor musun hadici? İpucunu çoktan bulduysan senin için bir bilgimiz daha var. Zagor’un şimdiye kadar üç sinema filmi uyarlaması yapılmıştır ve bu üç film de Türkiye’de çekilmiştir.

HADİ İPUCU CEVABI: ÇİKO

ZAGOR'UN SİNEMA FİLMLERİ

Yıl Film Yönetmen Zagor rolü Diğer oyuncular 1970 Zagor Mehmet Aslan Cihangir Gaffari Yılmaz Köksal, Kazım Kartal, Hüseyin Zan 1971 Zagor Kara Bela Nişan Hançer Levent Çakır Ergun Köknar, Muzaffer Tema, Yavuz Selekman 1971 Zagor Kara Korsanın Hazineleri Nişan Hançer Levent Çakır Ergun Köknar, Muzaffer Tema, Yavuz Selekman

BALTALI İLAH ZAGOR HAKKINDA DETAYLAR

Zagor, bir çizgi roman kahramanı. 1961 yılında Mister No'nun da senarist ve çizerleri olan Sergio Bonelli ve Gallieno Ferri tarafından yaratıldı ve ilk kez okuyucu ile buluştu.

Zagor, ABD'nin Pennsylvania eyaletinin kuzeyindeki Darkwood adlı düşsel bir ormanda yaşar. Asıl adı Patrick Wilding olan Zagor, henüz küçük bir çocuk iken anne-babası Darkwood yakınındaki evlerine Salomon Kinsky tarafından kışkırtılan Kızılderili Abenaki kabilesinin düzenlediği saldırıda öldürülür. Zagor nehre atlar, bir süre sürüklenir, daha sonra Nathaniel Fitzgeraldson (Fitzy) adındaki bir avcı tarafından fark edilerek kıyıya çıkarılır ve büyütülür. Fitzy ile geçirdiği yıllar boyunca avlanmasını ve balta fırlatmasını öğrenir. Ancak intikam ateşi de yüreğini kavurmaktadır. Bir gün Salomon Kinksy'nin yerini öğrenir ve intikamını almak için Fitzy'den ayrılır. Gerçekleştirdiği bir baskınla Salomon'u ve beraberindeki kızılderilileri öldürür. Ancak bu esnada Salomon'un babasını öldürme sebebini de öğrenir. Evlenmeden önce orduda rütbeli bir subay olan baba Wilding, Abenaki Kızılderililerine bir katliam gerçekleştirmiştir ve kendisinden de bunun intikamı alınmıştır. Karışık duygular içindeki genç Patrick uzun süre kendini toplayamaz. Bir gün ormanda kızılderili saldırısından hayatlarını kurtardığı bir cambaz topluluğu olan Sullivan'larla tanışır ve bu yeni dostları kendisine Kızılderili Algonkin Kabilesinin dilinde "Baltalı İlah" anlamına gelen "Zagor Tenay" adını verirler. Zagor sergilediği birkaç numara ile Kızılderilileri kendisinin bir yarı-tanrı olduğuna inandırır ve barışın korunması için harcadığı çabaları sonucunda Darkwood'un egemeni olup bataklıkta bir kulübe inşa ederek Çiko ile birlikte oraya yerleşir.

Zagor'un en yakın dostu Çiko, çoğu macerada onunla birliktedir. Çiko, Meksikalı bir soyludur ve tam adı "Cico Felipe Cayetone Lopez Martinez ve Gonzales"tir. Oburluğu kendisinin bir zaafıdır. İlk başta yüreksiz biri gibi görünse de yeri geldiğinde dostları için hayatını tehlikeye atmaktan çekinmez. Sevimli, esprili, kültürlü bir karakter olarak serüvenlere renk katar.