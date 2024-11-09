Hadise'den, 'Esas Oğlan' fragmanın kaldırmasına sert tepki
Hadise ile Seda Bakan'ın başrolünde yer aldığı 'Esas Oğlan' dizisinin fragmanı dün yayımlandı ve kısa süre içinde TikTok tarafından cinsel içerikli olduğu gerekçesiyle platformdan kaldırıldı. TikTok'un bu hamlesine Hadise sert bir şekilde tepki gösterdi, "Aşk sahnesi ahlaksız, tecavüz sahnesi serbest mi?"
Hadise ile Seda Bakan'ın başrolünde yer aldığı 'Esas Oğlan' dizisinin fragmanı, dün TikTok'ta yayımlandıktan kısa bir süre sonra platform tarafından kaldırıldı.
Sosyal medya platformu olan TikTok, fragmanın cinsel içerikli olduğunu öne sürerek, topluluk kurallarını ihlal ettiğini belirtti.
Hadise, TikTok'un bu kararını sosyal medya hesabından paylaşıp, sert bir tepki gösterdi.
Hadise yaptığı açıklamada; "Kariyerime başladığımdan beri bir kadın olarak özgürce sahne almanın, klip çekmenin mücadelesini veriyorum. Eurovision döneminde klibimin 'erotik' bulunarak yasaklanmasından, 'Sıfır Tolerans' klibime kadar birçok engelle karşılaştım. Erkek sanatçılar kliplerinde öpüşüp sevişirken bu onlara yasak olmuyor ama kadınlar sarılmanın ötesine geçtiğinde 'ahlaksız' oluyor!
Şimdi yeni dizimiz 'Esas Oğlan'ın fragmanı TikTok'ta yasaklandı. Gülüyorum. Çünkü bu çok komik değil mi? Bu platformlar özgürlüğü savunduğunu söylemiyor mu? Her türlü videonun paylaşıldığı, çocukların yanlış şekilde kullanıldığı, bedenlerin açılarak para kazanıldığı içerikler serbest ama aşk sahneleri 'ahlaksız' ilan ediliyor. Tecavüz, silah, yasak madde sahneleri kabul görürken aşk sahneleri neden yasaklanıyor?
Zihniyetler değiştikçe ülkemizde her şey güzelleşecek. Yasaklasanız da biz düşüncelerimizi özgürce paylaşmaya ve hikâyelerimizi anlatmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.
Fotoğraflar: Instagram, DepoPhoto