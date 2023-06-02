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Hadise'den iddialı paylaşım! Ünlü şarkıcının son pozu olay oldu!

Başarılı şarkıcılık kariyerinin yanında özel hayatıyla da sık sık magazin gündeminde konuşulan isimlerden biri olan Hadise, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla da dikkatleri üzerine çekiyor. Ünlü şarkıcının son yayınladığı iddialı hikayeleri Instagram'da olay oldu. İşte Hadise'nin son pozları...

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  • Hadise'den iddialı paylaşım! Ünlü şarkıcının son pozu olay oldu!

    İş insanı Mehmet Dinçerler ile sessiz sedasız Çırağan Sarayı'nda dünyaevine giren Hadise, umduğu mutluluğu bulamamış ve 5 ay sonra evliliğini sonlandırmıştı. Ünlü şarkıcı, boşandıktan sonra sosyal medya paylaşımlarına hız verdi.
  • Hadise'den iddialı paylaşım! Ünlü şarkıcının son pozu olay oldu!

    Sosyal medya hesabında 14.4 milyon takipçisi olan başarılı şarkıcı Hadise, şimdilerde rapçi Murda, Sefo ve Mero ile birlikte O Ses Rap yarışmasının jüri üyeliğini yapıyor.
  • Hadise'den iddialı paylaşım! Ünlü şarkıcının son pozu olay oldu!

    Başarılı kariyeriyle adından sıkça söz ettiren Hadise'nin yayınladığı sosyal medya gönderileri de magazin gündeminde konuşuluyor. Ünlü isim son olarak Instagram'ın hikaye bölümünden yayınladığı iddialı gönderileriyle sevenlerini mest etti.
  • Hadise'den iddialı paylaşım! Ünlü şarkıcının son pozu olay oldu!

    37 yaşındaki şarkıcı Hadise'nin makyajsız haliyle yayınladığı gönderileri sevenleri tarafından övgü yağmuruna tutuldu. Ünlü ismin takipçilerinden: "Her halinle kusursuzsun" gibi yorumlar geldi.
  • Hadise'den iddialı paylaşım! Ünlü şarkıcının son pozu olay oldu!

    İşte Hadise'nin iddialı pozları...
  • Hadise'den iddialı paylaşım! Ünlü şarkıcının son pozu olay oldu!
  • Hadise'den iddialı paylaşım! Ünlü şarkıcının son pozu olay oldu!
  • Hadise'den iddialı paylaşım! Ünlü şarkıcının son pozu olay oldu!
  • Hadise'den iddialı paylaşım! Ünlü şarkıcının son pozu olay oldu!
  • Hadise'den iddialı paylaşım! Ünlü şarkıcının son pozu olay oldu!
  • Hadise'den iddialı paylaşım! Ünlü şarkıcının son pozu olay oldu!
  • Hadise'den iddialı paylaşım! Ünlü şarkıcının son pozu olay oldu!
  • Hadise'den iddialı paylaşım! Ünlü şarkıcının son pozu olay oldu!
  • Hadise'den iddialı paylaşım! Ünlü şarkıcının son pozu olay oldu!
  • Hadise'den iddialı paylaşım! Ünlü şarkıcının son pozu olay oldu!
  • Hadise'den iddialı paylaşım! Ünlü şarkıcının son pozu olay oldu!
  • Hadise'den iddialı paylaşım! Ünlü şarkıcının son pozu olay oldu!
  • Hadise'den iddialı paylaşım! Ünlü şarkıcının son pozu olay oldu!
  • Hadise'den iddialı paylaşım! Ünlü şarkıcının son pozu olay oldu!
  • Hadise'den iddialı paylaşım! Ünlü şarkıcının son pozu olay oldu!

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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