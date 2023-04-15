Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hadise'den 'Mehmet Dinçerler' yanıtı: Gündemimde yok!

Hadise, sessiz sedasız nikah masasına oturduğu Mehmet Dinçerler'den olaylı bir şekilde ayrılmıştı. Önceki gün katıldığı ödül töreninde görüntülenen Hadise, 'Feryat' şarkısını paylaştığı esnada eski eşi Mehmet Dinçerler'in sosyal medya sayfasında yayınladığı fotoğrafla ilgili, "Benim için kapanan bir konunun gündem olması enteresan ama benim yorum yapabileceğim bir konu değil artık. Gündemimde yok" dedi

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Hadise'den 'Mehmet Dinçerler'e gönderme! O fotoğrafı silmişti... - Magazin haberleri

    Hadise ile Mehmet Dinçerler, Mayıs 2022'de aile arasında düzenlenen sade bir törenle dünyaevine girmişti. Ancak ikilinin mutluluğu kısa sürmüştü. Dinçerler ve Hadise, sıkıntılı bir sürecin ardından beş ay süren evliliklerini noktalamıştı.
  • Hadise'den 'Mehmet Dinçerler'e gönderme! O fotoğrafı silmişti... - Magazin haberleri

    "BAĞIRA ÇAĞIRA FERYAT ETMEK İSTEDİM"

    Hadise, olaylı ayrılık sürecinden sonra çıkardığı ilk şarkısını duyurduğu paylaşımında, "Bu şarkıya kadar sessiz bir feryattı benimki, duyanın anlamadığı, anlayacak olanın duymadığı… Kaç kere inandım, kaç kere yanıldım… Ölmek istedim, ölsün istedim. Kalbimi yerimden söküp atmak istedim. Her seferinde kıyıya vurmaktan yorulup bağıra, çağıra feryat etmek istedim… Dinlediğim ilk anda bu şarkının başta benim ve sessiz çığlıkları olan herkesin sesli feryadı olsun istedim... 'Feryat' işte tüm bu hislerle okyanusa açılmayı hayal edip, hayal kırıklığıyla deniz kıyısına vuranların hikâyesini anlatıyor…" sözleriyle dikkat çekmişti.
  • Hadise'den 'Mehmet Dinçerler'e gönderme! O fotoğrafı silmişti... - Magazin haberleri

    Hadise'nin bu sözlerinin ardından da eski eşi Mehmet Dinçerler, deniz kıyısından bir fotoğraf paylaşmıştı. Ancak Dinçerler bu fotoğrafını kısa bir süre sonra sosyal medya sayfasından kaldırmıştı.
  • Hadise'den 'Mehmet Dinçerler'e gönderme! O fotoğrafı silmişti... - Magazin haberleri

    'EN İYİ KADIN ŞARKICI' ÖDÜLÜNÜ KAZANDI

    Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Hadise, önceki akşam Galatasaray Üniversitesi'nin düzenlediği 'En 2022 Ödül Töreni'ne katıldı. 'En İyi Kadın Şarkıcı' ödülüne layık görülen Hadise, tören sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.
  • Hadise'den 'Mehmet Dinçerler'e gönderme! O fotoğrafı silmişti... - Magazin haberleri

    "İNANILMAZ BİR DUYGU"

    Geçtiğimiz günlerde Hatay'da depremzede çocuklarla buluşan Hadise, "Çok enteresan bir tecrübe oldu benim için. Çocukların güler yüzlü olması beni çok mutlu etti. Onlarla o kadar güzel vakit geçirdim ki bunu anlatamam. Bunu orada yaşamak lazım. Bunu tekrarlayacağız. Belki yanıma bir gitarcı arkadaşımı alacağım. Böyle ortaya oturup mikrofonsuz bir şekilde, onlara bir kaç şarkı söylemek istiyorum. O çocukların yüzleri gülüyor ya, o inanılmaz bir duygu. Unutmuyoruz unutturmuyoruz bence en önemlisi bu" dedi.
  • Hadise'den 'Mehmet Dinçerler'e gönderme! O fotoğrafı silmişti... - Magazin haberleri

    "ŞARKILARIM HEP ANLAMLI"

    Yeni şarkısı Feryat'ın sözleri ile ilgili de konuşan Hadise, "Şarkılarım aslında hep anlamlı. Klibiyle, fotoğraflarıyla ve şarkının sözleriyle bir hikâye vermeye çalışıyorum. Bazen insanlar düşer ama kalkmasını bilmeli, ben o kadar güzel kalkıyorum ki... Kendi yaşadığım ve başkalarının yaşadığı şeyler hep bana bir ilham oluyor" ifadelerini kullandı.
  • Hadise'den 'Mehmet Dinçerler'e gönderme! O fotoğrafı silmişti... - Magazin haberleri

    "BENİM İÇİN KAPANAN BİR KONU"

    Hadise, muhabirlerin "Her seferinde kıyıya vurmaktan yorulup bağıra, çağıra feryat etmek istedim' sözlerinizin ardından eski eşiniz Mehmet Dinçerler de deniz kıyısından fotoğraf paylaştı ancak kısa süre sonra sildi. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

    Benim için kapanan bir konunun gündem olması enteresan. Anlıyorum magazin ama benim yorum yapacağım bir artık konu değil. Gündemimde yok.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.