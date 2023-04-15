"İNANILMAZ BİR DUYGU"



Geçtiğimiz günlerde Hatay'da depremzede çocuklarla buluşan Hadise, "Çok enteresan bir tecrübe oldu benim için. Çocukların güler yüzlü olması beni çok mutlu etti. Onlarla o kadar güzel vakit geçirdim ki bunu anlatamam. Bunu orada yaşamak lazım. Bunu tekrarlayacağız. Belki yanıma bir gitarcı arkadaşımı alacağım. Böyle ortaya oturup mikrofonsuz bir şekilde, onlara bir kaç şarkı söylemek istiyorum. O çocukların yüzleri gülüyor ya, o inanılmaz bir duygu. Unutmuyoruz unutturmuyoruz bence en önemlisi bu" dedi.