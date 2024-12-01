"ARAMIZDA BİR SÖZLEŞME VAR"

"Birkaç şey söyleyebilirim" diyerek söze giren Hadise; "Çünkü aramızda bir sözleşme var o yüzden, konuşmama sözleşmesi" açıklamasıyla ikilinin bu zamana kadar ne hiç konuşmadığının gerçek nedenini açıklamış oldu.