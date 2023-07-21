Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Magazin Hadise iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi! Ünlü isim göz kamaştırdı!

        Hadise iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi! Ünlü isim göz kamaştırdı!

        Magazinseverlerin mercek altına altığı ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabında yayınladığı her gönderisiyle adından söz ettirmeyi başarıyor. Sevilen isim son olarak siyah mini elbisesiyle verdiği pozları sevenlerinin beğenisine sundu. İşte Hadise'nin son pozları...

        Habertürk
        Giriş: 21.07.2023 - 15:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Şimdilerde Exxen platformunda yayınlanan O Ses Rap yarışmasında Sefo, Mero, Murda ve Eypio ile birlikte jüri koltuğunda yer alan ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabında yayınladığı gönderilerle adından söz ettirmeyi başarıyor.

        2

        Konserlerinde tercih ettiği cesur kombinleriyle sık sık magazin gündeminin konuşulan isimlerinden biri haline gelen Hadise, 14.5 milyon takipçili Instagram hesabındaki takipçilerinden övgü dolu yorumlar alıyor.

        3

        Son olarak konserinden yeni pozlarını "Yarımsa tamamla" notuyla sevenlerinin beğenisine sunan Hadise'ye kısa süre içerisinde 420 bine yakın beğeni ve 1300'ün üzerinde yorum geldi.

        4

        Hadise'nin gönderisinin altına sevenlerinden: "Queen", "Bambaşka birisin", "Resmen bu ülkeye fazlasın", "41 kere Maşallah" gibi yorumlar geldi.

        5

        İşte Hadise'nin son pozları...

        6
        7
        8
        9
        10
        11
        12
        13
        14
        15
        16
        17
        18
        19
        20
        21
        22
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Onur Şener cinayetinde gerekçeli karar açıklandı!
        Onur Şener cinayetinde gerekçeli karar açıklandı!
        Lyanco sağlık kontrolünü geçemedi!
        Lyanco sağlık kontrolünü geçemedi!
        Paraşütün ipi kopunca otelin bahçesine düştüler!
        Paraşütün ipi kopunca otelin bahçesine düştüler!
        Kaya gibi stoper!
        Kaya gibi stoper!
        Kişisel verilerimiz ele mi geçirildi?
        Kişisel verilerimiz ele mi geçirildi?
        F.Bahçe'de en az 5 isim yolcu!
        F.Bahçe'de en az 5 isim yolcu!
        "Gerekirse ceza uygulayacağız"
        "Gerekirse ceza uygulayacağız"
        "Yeni bir dönemin başlangıcı diyebiliriz"
        "Yeni bir dönemin başlangıcı diyebiliriz"
        Stadın ismi Rams Park oldu!
        Stadın ismi Rams Park oldu!
        Pes dedirten görüntü! Sahili "beton loca" ile parsellediler
        Pes dedirten görüntü! Sahili "beton loca" ile parsellediler
        Sigara kullanımı, MS hastalığına yakalanma riskini 2,5 kat artırıyor
        Sigara kullanımı, MS hastalığına yakalanma riskini 2,5 kat artırıyor
        Sıcaktan bunalanlar sahilde sabahladı
        Sıcaktan bunalanlar sahilde sabahladı
        Resmi Gazete'de 'kur korumalı mevduat' kararı
        Resmi Gazete'de 'kur korumalı mevduat' kararı
        Arjantin'den flaş iddia: Rakip çıktı!
        Arjantin'den flaş iddia: Rakip çıktı!
        Karısını öldürdü, cinayetten suçsuz bulundu
        Karısını öldürdü, cinayetten suçsuz bulundu
        ABD Başkanı Biden Prens Harry'i reddetti
        ABD Başkanı Biden Prens Harry'i reddetti
        Romantik Ahmet
        Romantik Ahmet
        Gönderme yapmamış
        Gönderme yapmamış
        Görünürde artış, gerçekte ise faiz düşüşü
        Görünürde artış, gerçekte ise faiz düşüşü
        Kasap kira derdinde!
        Kasap kira derdinde!