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        Hadise'nin eski eşinden kazara beğeni

        Hadise'nin eski eşi Mehmet Dinçerler, Şükrü Özyıldız'ın paylaşımını beğendi. Fotoğrafta Hadise ile yeni sevgilisi Şenol Sönmez de vardı. Dinçerler, kısa süre sonra beğenisini geri aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2024 - 12:40 Güncelleme: 22.11.2024 - 12:40
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        30 Nisan 2022'de nikâh masasına oturan Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler, 5 aylık evliliklerini Beykoz Adliyesi'nde sonlandırmıştı.

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        Hadise, geçtiğimiz ay ‘Esas Oğlan’ dizisinin yönetmeni Şenol Sönmez ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

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        Hadise'nin yanı sıra Seda Bakan, Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman’ın da rol aldığı dizinin galası gerçekleştirildi.

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        Şükrü Özyıldız, Hadise ile sevgilisi Şenol Sönmez'in de yer aldığı fotoğrafları sosyal medya sayfasında yayımladı.

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        Ünlü oyuncunun fotoğraflarını Hadise'nin eski eşi Mehmet Dinçerler de beğendi. Dinçerler fotoğrafta Hadise ile Şenol Sönmez'in de olduğu fark edince kısa süre sonra beğenisini geri aldı.

        #hadise
        #Mehmet Dinçerler
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