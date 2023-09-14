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        Haberler Magazin Hadise'nin fotoğrafı akıllara Mehmet Dinçerler'i getirdi

        Hadise'nin fotoğrafı akıllara Mehmet Dinçerler'i getirdi

        Bir süredir tatilde olan Hadise'nin paylaştığı son fotoğraftaki detay gözlerden kaçmadı. Ünlü şarkıcının paylaşımı akıllara eski eşi Mehmet Dinçerler'i getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.09.2023 - 11:56 Güncelleme: 14.09.2023 - 11:56
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        Hadise ile Mehmet Dinçerler, Mayıs 2022'de aile arasında düzenlenen sade bir törenle dünyaevine girmişti.

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        Ancak ikilinin mutluluğu kısa sürmüştü. Dinçerler ve Hadise, sıkıntılı bir sürecin ardından beş ay süren evliliklerini 1 Ekim 2022'de noktalamıştı.

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        Bir süredir tatilde olan Hadise, gezdiği yerleri takipçileriyle paylaşıyor. Ünlü şarkıcının son fotoğrafındaki detay takipçilerinin gözünden kaçmadı. Hadise'nin karşısında oturan kişinin giydiği gömleğin aynısını, eski eşi Mehmet Dinçerler giymişti.

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        Mehmet Dinçerler'in o gömleği giydiği fotoğrafı Instagram sayfasında duruyor.

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        "SANATINI KISITLAMAYA YÖNELİK DAVRANIŞLARDA BULUNMAYA BAŞLADI" İDDİASI

        Hadise ile Mehmet Dinçerler'in 30 Nisan'da evlendikleri belirtilen boşanma dilekçesinde, Mehmet Dinçerler'in nikâh masasına oturduktan kısa bir süre sonra, Hadise'nin sanat hayatını kısıtlamaya yönelik tutum ve davranışlarda bulunmaya başladığı iddia edilmişti.

        Dilekçede, "Davalı tarafın bu davranışları, zaman içerisinde psikolojik baskı boyutuna ulaşmıştır. Bu psikolojik baskılar müvekkili oldukça yıpratmış ve sadece kişisel hayatını değil, kamuoyuna yansıdığı üzere sanat hayatını da etkileyecek boyuta varmıştır. Bu nedenle, taraflar arasında karşılıklı olarak uyumsuzluklar kendini göstermiş, ayrı yaşamaya başlamışlar ve evlilikleri fiilen sona ermiştir. Tarafların bundan böyle birlikte yaşamaları mümkün değildir" denilmişti. Hadise, maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmayarak "Evlilik Birliğinin Sarsılması" başlıklı Medeni Kanun 166'ncı maddesi uyarınca boşanmayı talep etmişti.

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        TEK CELSEDE BOŞANDILAR

        Beykoz 2'nci Aile Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmaya Hadise ve Mehmet Dinçerler katılmamıştı. Kararını açıklayan mahkeme Hadise ile Mehmet Dinçerler’i tek celsede boşamıştı.

        #Mehmet Dinçerler
        #hadise
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