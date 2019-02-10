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"SON KEZ YAZIYORUM"

"İsmini sakladım küçük kız. Eminim annen, baban, ailen görseler şu mesajını üzülürler, utanırlar hatta... Sosyal medyada küçücük çocukların neden hesapları var? Biraz daha dikkatli olmamız gerekmiyor mu sizce? Konu uzun konu... Son kez yazıyorum! Murat benim canım arkadaşım. Aslım'ı da çok seviyorum. Kendi kendinize hayaller kurup, gruplar oluşturmayın çocuklar. Yeter! Saygı ve edep! Lütfen rica ediyoruz! Kimseye kendimizi anlatmak zorunda değiliz ayrıca... Ama bu tarz mesajlar gördüğümde artık gerçekten ağzım açık mesajlarınızı okuyor, şaşkınlıkla sizin yerinize utanıyorum!"