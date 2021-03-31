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Hadrianapolis Antik Kenti sur duvarlarının ortaya çıktığı alan tescillendi

Edirne'de, Roma İmparatorluğu döneminden kalma sur yapısının devamı kalıntıların bulunduğu alan, 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edildi

Hadrianapolis Antik Kenti sur duvarlarının ortaya çıktığı alan tescillendi
AA

Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca, temel seviyesinde toprak veya yapıların altında kalan sur duvarının bulunduğu alanın koruma altına alınmasına karar verildi.

AA'nın haberine göre bu arada, kalıntıların izinsiz kazı sonrası ortaya çıktığı belirtildi.

ROMA ORDUGAHININ KALE İZLERİ

Kaynaklara göre, Roma İmparatoru Hadrianus milattan sonra 124 yılında kenti ziyareti sonrası, burada büyük ve muntazam bir sur yapılması emrini verdi.

Roma ordugahı haline gelen Hadrianapolis Kalesi, kare planlı inşa edildi. Doğu Roma ve Osmanlı dönemlerinde onarım ve eklentilerle surlar varlığını 19. yüzyıl başlarına kadar sürdürdü.

Sur duvarlarının önemli kısmı 1866-1870'te Vali Hurşit Paşa tarafından resmi yapılarda kullanılmak üzere söktürüldü. 1905'teki yangın sonrası Belediye Başkanı Dilaver Bey tarafından yeniden inşa edilen bölgede, kalan sur duvarlarının bir kısmı da tasfiye edildi.

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