Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Hafızanızı geliştirin, stresi azaltın: Düzenli egzersizin beyin sağlığına faydaları

        Düzenli egzersiz yapmanın beyin sağlığı açısından faydaları nelerdir?

        Modern hayatın stresi ve zihinsel yorgunluğu ile baş etmenin en etkili yollarından biri egzersizdir. Beyin kimyasını doğrudan etkileyen fiziksel aktiviteler, mutluluk hormonlarını artırarak zihinsel sağlığı güçlendirir. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.05.2025 - 06:26 Güncelleme: 13.05.2025 - 06:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Egzersiz beyin sağlığını nasıl koruyor?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Egzersiz, vücut sağlığı kadar beyin sağlığı için de vazgeçilmezdir! Hafızayı kuvvetlendiren, dikkat süresini artıran ve zihinsel esnekliği destekleyen egzersizler, zihinsel yaşlanmanın da önüne geçiyor.

        Evde yapabileceğiniz kolay egzersiz hareketleri
        Evde yapabileceğiniz kolay egzersiz hareketleri
        Diyet yapınca vücutta neler oluyor?
        Diyet yapınca vücutta neler oluyor?

        EGZERSİZİN BEYİN ÜZERİNDEKİ TEMEL ETKİLERİ

        Fiziksel aktivite, vücudumuzda çeşitli kimyasal reaksiyonların zincirleme olarak ortaya çıkmasına neden olur. Egzersiz sırasında salgılanan endorfin, dopamin ve endokannabinoid gibi nörotransmitterler, beynimizde olumlu değişiklikler yaratır. Endorfin, stresin azalmasına ve mutluluk hissinin artmasına katkı sağlarken; dopamin motivasyonu, hafızayı ve dikkati destekler. Bu kimyasallar sayesinde birey egzersiz sonrası geçici bir öfori yaşar. Ayrıca, stres hormonlarında yaşanan azalma da zihinsel sağlığı olumlu yönde etkiler.

        REKLAM

        NÖROPLASTİSİTE VE BEYİN GELİŞİMİ

        Egzersizin beynimize sunduğu en önemli katkılardan biri de nöroplastisiteyi artırmasıdır. Nöroplastisite, beynin dış ve iç uyaranlara yanıt olarak yeniden yapılanma yeteneğidir. Bu özellik; hafıza, öğrenme, dikkat ve genel bilişsel işlevlerin güçlenmesinde kritik bir rol oynar. Egzersiz, beyin kaynaklı nörotrofik faktörlerin üretimini artırarak yeni nöron oluşumunu destekler. Aynı zamanda beyne ulaşan oksijen miktarı da artar, bu da zihinsel performans üzerinde doğrudan etki yaratır.

        DÜZENLİ EGZERSİZ VE HAFIZA

        Bilimsel araştırmalar, düzenli egzersiz yapan bireylerin hafıza testlerinde daha iyi performans gösterdiğini ortaya koymaktadır. Egzersiz, demans riskini önemli ölçüde azaltırken; beynin prefrontal korteks ve medial temporal korteks gibi hafıza merkezlerinde hacim artışı sağlar. Aerobik, kardiyo ve denge egzersizleri bu süreçte özellikle faydalıdır.

        REKLAM

        AEROBİK EGZERSİZLERİN HAFIZA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

        Aerobik egzersizler, özellikle yaşlılık döneminde bilişsel işlevleri destekleyen bir aktivite türüdür. Epizodik hafızayı güçlendirmeye yardımcı olurken, beynin hipokampus ve prefrontal korteks bölgelerindeki nöron üretimini teşvik eder. Ayrıca, antiinflamatuar etkileri sayesinde beyne kan akışını artırır ve iltihap kaynaklı nöron yavaşlamasının önüne geçer.

        DİRENÇ EGZERSİZLERİ VE ZİHİNSEL ESNEKLİK

        Direnç egzersizleri sadece kas sağlığına değil, aynı zamanda bilişsel işlevlere de fayda sağlar. Hafızayı güçlendirir, öğrenme kapasitesini artırır ve zihinsel esnekliği geliştirir. Duruşun düzelmesi, denge yeteneğinin artması gibi fiziksel faydalarının yanında sinir yollarını da destekleyerek beyin sağlığını korur.

        REKLAM

        EGZERSİZİN ODAKLANMA VE KONSANTRASYONA KATKILARI

        Egzersiz, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) gibi durumların belirtilerini azaltmada oldukça etkilidir. Dopamin, norepinefrin ve serotonin gibi nörotransmitterlerin artışı sayesinde odaklanma ve konsantrasyon süresi uzar. Özellikle kısa süreli (örneğin 20 dakikalık) egzersizler bile zihinsel performansı artırabilir. Yoga, meditasyon ve nefes egzersizleri ile desteklenen programlar ise zihni dinginleştirerek odaklanmayı daha da güçlendirir.

        KARDİYO EGZERSİZLERİ VE DİKKAT SÜRESİ

        Koşu, yüzme, yürüyüş, bisiklet ve tenis gibi kardiyo temelli egzersizler; kalp ve damar sağlığını iyileştirirken aynı zamanda beyne daha fazla kan taşınmasını sağlar. Bu süreçte salgılanan endorfin ve dopamin gibi hormonlar bireyin daha mutlu hissetmesine katkıda bulunur. Bu da doğrudan dikkat süresinin uzamasına yardımcı olur.

        EGZERSİZ VE BİLİŞSEL FONKSİYONLAR

        Düzenli egzersiz, yaşa bağlı bilişsel gerilemeyi yavaşlatır ve beyin fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. Problem çözme, hızlı düşünme ve karar verme gibi zihinsel süreçlerde performans artışı gözlemlenir. Ayrıca egzersiz; beyin hücrelerinin sağlığını korur, yenilenmelerini destekler ve iltihapla savaşarak üretim sürecini iyileştirir.

        REKLAM

        EGZERSİZİN UYKU KALİTESİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

        İyi bir uyku düzeni, öğrenme ve hafızanın pekişmesi için hayati öneme sahiptir. Egzersiz sayesinde artan uyku kalitesi, beynin gün içindeki bilgileri daha etkili bir şekilde işlemesine olanak tanır.

        EGZERSİZİN STRES AZALTICI VE MUTLULUK VERİCİ ETKİSİ

        Fiziksel aktiviteler, stres hormonlarını düşürerek bireyin ruh halini dengelemeye yardımcı olur. Aynı zamanda serotonin ve endorfin gibi mutluluk hormonlarının artmasıyla birey kendini daha pozitif hisseder. Bu etkiler, sadece ruh halini değil; zihinsel dayanıklılığı da artırır.

        EGZERSİZ, BEYNİN BÜTÜNLÜĞÜNÜ SAĞLAR

        Araştırmalar egzersizin, beynin farklı bölgeleri arasındaki bağlantıları güçlendirdiğini göstermektedir. Bu sinirsel iletişim artışı, bilgilerin daha hızlı işlenmesini sağlar ve genel bilişsel kapasiteyi artırır.

        REKLAM

        GÜNLÜK YAŞAMDA NASIL DAHA AKTİF OLUNUR?

        Egzersizi hayatınıza dahil etmek zor görünse de küçük adımlarla başlamak mümkündür. Rahat bir yürüyüş, hafif esneme hareketleri veya keyif aldığınız bir dans aktivitesi bile fark yaratabilir. Egzersizi sürdürülebilir hale getirmek için şu adımları izleyebilirsiniz:

        - Egzersizden önce bir sağlık uzmanına danışın.

        - Sevdiğiniz ve size uygun bir aktivite seçin.

        - Küçük hedeflerle başlayın ve kademeli olarak süreyi artırın.

        - Egzersiz planınızı takvime ekleyerek rutininiz haline getirin.

        - Değişikliklerden korkmayın, gerekirse planınızı yenileyin.

        - Sağlıklı beslenme ile destekleyin.

        - Grup aktivitelerine katılarak motivasyonunuzu artırın.

        Günlük alışkanlıklarınızı hareketli hâle getirin: asansör yerine merdiven, araba yerine yürüyüş tercih edin. Bahçe işleri, ev temizliği ya da evcil hayvanla yürüyüş gibi aktivitelerle de aktif kalabilirsiniz.

        Görsel Kaynak: istockphoto

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bahçeli: Nihayet tomurcuklar çiçek açtı
        Bahçeli: Nihayet tomurcuklar çiçek açtı
        "Trump Husilere karşı ilerleme kaydedilemediği için savaşı durdurdu"
        "Trump Husilere karşı ilerleme kaydedilemediği için savaşı durdurdu"
        PKK fesih kararını açıkladı! Bundan sonra ne olacak?
        PKK fesih kararını açıkladı! Bundan sonra ne olacak?
        Rusya: Ukrayna'ya nefes aldırmak için ateşkes istiyorlar
        Rusya: Ukrayna'ya nefes aldırmak için ateşkes istiyorlar
        Trump: İstanbul'a gelebilirim
        Trump: İstanbul'a gelebilirim
        Tayvan HIMARS'ı ilk kez test etti
        Tayvan HIMARS'ı ilk kez test etti
        Papa İznik için hazırlanıyor
        Papa İznik için hazırlanıyor
        Özel: Barışın yanındayız
        Özel: Barışın yanındayız
        PKK: Fesih kararı aldık!
        PKK: Fesih kararı aldık!
        G.Saray'dan sağ bek hamlesi!
        G.Saray'dan sağ bek hamlesi!
        'Ayla'dan acı haber
        'Ayla'dan acı haber
        Kerem Aktürkoğlu kariyerinin zirvesinde!
        Kerem Aktürkoğlu kariyerinin zirvesinde!
        Kadınıyla erkeğiyle surlar şehrinde 'Fesih halayı'
        Kadınıyla erkeğiyle surlar şehrinde 'Fesih halayı'
        Terör örgütünün kanlı tarihi
        Terör örgütünün kanlı tarihi
        Bakırhan ve Buldan: Türkiye'ye hayırlı olsun
        Bakırhan ve Buldan: Türkiye'ye hayırlı olsun
        Türkiye, terör belasından kurtuldu! Bugüne nasıl gelindi?
        Türkiye, terör belasından kurtuldu! Bugüne nasıl gelindi?
        Siyasilerden ilk açıklama: Çok önemli bir eşik aşıldı
        Siyasilerden ilk açıklama: Çok önemli bir eşik aşıldı
        Ancelotti'den soyunma odasında açıklama: Arda Güler...
        Ancelotti'den soyunma odasında açıklama: Arda Güler...
        Fesih moral verdi, Çin rahatlattı
        Fesih moral verdi, Çin rahatlattı