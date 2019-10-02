Yaşın ilerlemesi hafızanın zayıflamasında rol alan etkenlerden biri ancak bazı takviye gıdalar alarak bu gerilemenin önüne geçilmesi ve geciktirilmesi açısından fayda sağlamaktadır. Bunun için omega3 yağ asitleri, B kompleks vitaminler ve C vitamini en önemli hafıza güçlendiricilerdir.

Hafıza İçin Önemli Besinler

B12 Vitamini:

B12 vitamini hafıza üzerinde oldukça etkilidir. Eksikliği bir takım nöropsikiyatrik bozuklukların oluşmasını tetikliyor. Ayrıca hafıza kaybı ve zayıflığı oluşabilmektedir. B12 içeren gıdalar almamak ve ya da bazı hastalıkların B12 vitaminini eksiltmesi neden olmaktadır. Kuru tahıl yiyecekler, et ve kümes hayvanlarından B12 takviyesi almak gerekir.

Yumurta:

Hafızaya etki eden kolin maddesi yumurtanın içerisinde bulunmaktadır. Bu maddenin yeterince alınması ilerleyen dönemlerde hafızanın zayıflama etkilerini azaltacaktır.

Yaban Mersini:

İçerisinde bulunan flovonoidler ve antosiyaninler olan C vitamini alımı bazı hafıza sorunlarının giderilmesinde ya da önlenmesinde etkilidir. Bu maddeler sinir hücrelerinin gelişmesine ve hafızayı güçlendirerek bazı hastalıklarda yardımcı olmasını sağlıyor. Yaban mersinin düzenli tüketilmesi oldukça faydalıdır.

Yeşil Çay:

Flavonoidler ve folifenoller içeren yeşil çay hafızanın gelişmesini sağlıyor. Alzheimer hastalığında da güçlendirici etkisi vardır. Hafızayı olumsuz etkileyen enzimlerin azaltılmasında çayların etkisi fazladır. Yeşil çay siyah çaya göre daha etkili olabilmektedir.

Folik Asit İçeren Gıdalar:

Bellek zayıflatan homosistein maddesinin oranında düşüş sağlayarak etkileyen folik asit sayesinde hafızanın güçlenmesi sağlanmaktadır. Folik aist içeren gıdalar beyinde hızlı gelişme ve öğrenme sağlamada etken olması açısından önemli bir mineraldir. Kahvaltıda tüketilen tahıllar, bezelye, brokoli, enginar, mercimek, pancar börülce, ıspanak, buğday tohumu, portakal zengin folik asit kaynaklarıdır.

Sebzeler:

A vitamini ve demir içeren sebzeler hafızanın güçlenmesinde etken olabilmektedirler. Özellikle renginin çok koyu olması beyin için daha güçlendirici etki ye sahip olabilmekte. Sebze ağırlıklı beslenenlerde yaş itibariyle hafıza zayıflığı görülme riski oldukça azalmaktadır.

Balıklar:

Zengin omega3 kaynağı olan balıklar alabalık, ton ve somon oldukça etkili hafıza güçlenmesine sahiptir. Omega3 içeren balıkların düzenli gereken miktarlarda alınması Alzheimer hastalığının oluşmasında engel oluşturuyor.

Ayrıca bazı önlemlerde de hafızanın zayıflamasına destek olunabilir. Düzenli uyumak, sigara ve alkol tüketimini yapmamak, tansiyon ve kolesterolü dengelemek, beyni geliştirecek aktivitelerde bulunmak(bulmaca çözmek gibi),düzenli yürüyüş ve egzersiz yapmak ve mümkün olduğunca stresten uzak durmak yardımcı olacaktır.