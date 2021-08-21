SEKİZ BUÇUK (1963)

(Otto e mezzo)

Herkes ünlü ve başarılı film yönetmeni Guido’dan (Marcello Mastroianni) yeni bir başyapıt daha bekler. Yürüyen bir proje vardır aslında. Yapım öncesi hazırlıklar ve oyuncu seçimi çalışmaları hâlâ sürmektedir. Film için bir uzay gemisi fırlatma rampası dahi inşa edilmiştir. Ama işin doğrusu Guido’nun ne çekeceği hakkında hiçbir fikri yoktur. Yapımcılar, senaryo danışmanları ve oyuncular çevresinde dolanırken, Guido sinemanın kendisi için ne ifade ettiği sorusuna bir yanıt arar, rüyalarına ve hatıralarına döner. Sonunda çekmesi gereken filmin dürüstçe kendisini yansıtması gerektiğini, yani rüyaları ve hatıralarıyla ilgili olması gerektiğini anlar. Başrolde yönetmenin yer aldığı birçok filme ilham veren, biyografik nitelikler taşıyan büyüleyici bir başyapıt. Federico Fellini’nin en kişisel filmi olan ‘Sekiz Buçuk’ bugüne kadar birçok soruşturmada sinema tarihinin en iyilerinden biri olarak seçildi.



