Hafsanur Sancaktutan: Evlilik de yaparım, kariyer de

Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan, katıldığı bir etkinlikte sevgilisi Kubilay Aka ile ilişkisine dair soruları yanıtladı. Gazetecilerin; "Kubilay Aka'yı kıskanıyor musun?" sorusuna Sancaktutan, "Tabii ki kıskanıyorum. Ama hani onun yaşam hakkını ve özgürlüğünü kısıtlamadan, çok tatlı bir şekilde, onun da isteyeceği kadar… Hepimizin kıskanılmaya ihtiyacı var. Erkek de olsak, kadın da olsak, bunu arzuluyoruz. Önemli olan ölçülü olması."

Evlilik planlarıyla ilgili soruları da yanıtlayan oyuncu, "İnsanların zamana ihtiyacı oluyor bunun için. Biz hazır olmayı bekliyoruz. İşlerimiz, koşuşturmacalarımız var. Telaşeye gerek yok, memnunuz şu anki süreçten" dedi.

Kariyer mi, evlilik mi sorusuna ise Sancaktutan; "Neden ikisi aynı anda olmasın? Neden yaşam standartları bize ikisinden birini tercih ettirmek zorunda bıraksın? Evlilik de yaparım, kariyer de, çocuk da… Bunu bir örnek olarak gösterebilmek isterim."