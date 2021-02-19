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Hafta sonu (20-21 Şubat) alkol satışı yasak mı? Hafta sonu alkol (içki) yasağı hangi gün, saat kaça kadar?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağının başlamasına saatler kala "Hafta sonu alkol satışı yasak mı?" sorusu gündem oldu. Covid-19 salgını sebebiyle marketler ve bakkallar hafta sonu 10.00-17.00 saatlerinde hizmet verebiliyor. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasaklarına dair en çok merak edilen şeylerden biri de alkol satışı oldu. Hafta sonu (20-21 Şubat) alkol satışı yasak mı? Hasta sonu sokağa çıkma yasağında alkol (içki) yasağı hangi gün, kaça kadar uygulanıyor?

Hafta sonu (20-21 Şubat) alkol satışı yasak mı? Hafta sonu alkol (içki) yasağı hangi gün, saat kaça kadar?

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı süresi boyunca tekeller kapalı. Marketler ve bakkalların mesai saatleri ise günde 7 saatle sınırlı. Vatandaşlar hafta sonu sokağa çıkma yasağında alkol satışı yapılıp yapılmadığını merak ediyor. Hafta sonu (20-21

HAFTA SONU ALKOL SATIŞI YASAK MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen uyarı yazısı merak ediliyor. Hafta sonu ülke genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor ancak 10.00-17.00 saatleri arasında açık tutulan bakkal, kuru yemişçi ve marketlerden alışveriş yapılabiliyordu.

İçişleri Bakanlığı'nın son kararına göre hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri içinde açık tutulan bakkal, kuru yemişçi ve marketlerde alkol satışı yapılamayacak.

Bakanlık tarafından 81 ile gönderilen uyarı yazısında yer alan "Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı cumartesi ve pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında acil ihtiyaçlar için açık tutulan bakkal, kuru yemişçi ve marketlerde alkol satılmaması" ifadeleri yer alıyor.

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