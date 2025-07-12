Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi HAFTA SONU ALTIN FİYATLARI 13 TEMMUZ 2025: Altın fiyatlarında yukarı yönlü seyir! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu?

        Altın fiyatlarında yukarı yönlü seyir! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım ve çeyrek gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları 13 Temmuz Pazar verileri altın almak veya satmak isteyen yatırımcılar tarafından araştırılıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada'ya yönelik gümrük vergisi açıklamalarının küresel piyasalarda belirsizliği artırmasıyla güvenli liman altına olan talep arttı. Bu gelişmeyle birlikte yükselişe geçen ons altın fiyatı, 3 Temmuz'dan bu yana ilk kez 3350 doların üzerine çıktı. Peki bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 13 Temmuz Pazar altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.07.2025 - 07:54 Güncelleme: 16.07.2025 - 07:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Altın fiyatlarındaki son durum 13 Temmuz Pazar günü yakından takip ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada'ya yüzde 35 oranında gümrük vergisi uygulama planlarını duyurması, küresel ekonomide yeni bir belirsizlik dalgası yarattı. Bu durum piyasalarda tedirginliğe neden olurken, risk iştahı azaldı ve yatırımcılar güvenli liman altına yöneldi. Bu gelişmeyle ons altın, 3 Temmuz'dan bu yana ilk kez 3350 doların üzerine çıktı. Ons altındaki bu hareketlilik, yurt içinde gram altını da yukarı taşıdı. Altının gramı, şu sıralar 4 bin 335 lira seviyesinde. İşte 13 Temmuz 2025 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.333,68

        Satış: 4.335,04

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.354,54

        Satış: 3.356,65

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 6.933,88

        Satış: 7.087,80

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 27.735,52

        Satış: 28.264,49

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 27.966,00

        Satış: 28.202,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 13.824,42

        Satış: 14.175,59

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 27.735,52

        Satış: 28.264,49

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 28.464,35

        Satış: 29.175,27

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.349,34

        Satış: 3.313,84

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.913,18

        Satış: 4.127,53

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 69.656,00

        Satış: 70.396,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        LGS sonuçları bugün açıklanıyor
        LGS sonuçları bugün açıklanıyor
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sağanak yağmur, fırtına ve toz taşınımı
        Sağanak yağmur, fırtına ve toz taşınımı
        Bolu'da köyde büyük yangın! Evler küle döndü, hayvanlar öldü
        Bolu'da köyde büyük yangın! Evler küle döndü, hayvanlar öldü
        4 kentte orman yangını!
        4 kentte orman yangını!
        "Fed faizini düşürün"
        "Fed faizini düşürün"
        Hakan için transfer açıklaması!
        Hakan için transfer açıklaması!
        Kan donduran cinayetten yeni ayrıntılar
        Kan donduran cinayetten yeni ayrıntılar
        Orkun Kökçü'den transfer itirafı!
        Orkun Kökçü'den transfer itirafı!
        İrem ile Furkan tatilde
        İrem ile Furkan tatilde
        Fenerbahçe'ye kötü haber: Asensio
        Fenerbahçe'ye kötü haber: Asensio
        Rusya'nın ticari ortaklarına yaptırım sinyali
        Rusya'nın ticari ortaklarına yaptırım sinyali
        Osimhen'de son durum: Napoli'den flaş istek!
        Osimhen'de son durum: Napoli'den flaş istek!
        Dedemin Kürt raporu
        Dedemin Kürt raporu
        Galatasaray'dan Ederson bombası!
        Galatasaray'dan Ederson bombası!
        Süveyda'da çatışmalar sürüyor
        Süveyda'da çatışmalar sürüyor
        'Cüce sanatçı' soruşturması açıldı
        'Cüce sanatçı' soruşturması açıldı
        LGS'de şaibe iddialarına Bakan Tekin'den açıklama
        LGS'de şaibe iddialarına Bakan Tekin'den açıklama
        Trump: Zelenskiy Moskova'ya saldırmamalı
        Trump: Zelenskiy Moskova'ya saldırmamalı
        Avrupa’dan zararlı içeriklere karşı yaş hamlesi
        Avrupa’dan zararlı içeriklere karşı yaş hamlesi
        Terör örgütü FETÖ'nün finans yapılanmasına operasyon: 26 gözaltı
        Terör örgütü FETÖ'nün finans yapılanmasına operasyon: 26 gözaltı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ ile mücadelemiz sürecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ ile mücadelemiz sürecek