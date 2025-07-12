Altın fiyatlarındaki son durum 13 Temmuz Pazar günü yakından takip ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada'ya yüzde 35 oranında gümrük vergisi uygulama planlarını duyurması, küresel ekonomide yeni bir belirsizlik dalgası yarattı. Bu durum piyasalarda tedirginliğe neden olurken, risk iştahı azaldı ve yatırımcılar güvenli liman altına yöneldi. Bu gelişmeyle ons altın, 3 Temmuz'dan bu yana ilk kez 3350 doların üzerine çıktı. Ons altındaki bu hareketlilik, yurt içinde gram altını da yukarı taşıdı. Altının gramı, şu sıralar 4 bin 335 lira seviyesinde. İşte 13 Temmuz 2025 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…