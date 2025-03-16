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        Haberler Bilgi Ekonomi HAFTA SONU ALTIN FİYATLARI 16 MART 2025: Altın rekor kırdı! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatları 16 Mart 2025: Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları 16 Mart 2025 Pazar verileri yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. Hafta sonu olması nedeniyle serbest piyasada işlem görmeyen altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Bir süredir düşüş yaşayan altın, yükselişe geçti. Güncel verilere göre gram altın 3 bin 516 lira, çeyrek altın ise 5 bin 749 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün ata, ons, Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 16 Mart 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.03.2025 - 07:54 Güncelleme: 16.03.2025 - 08:32
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        1

        Altın fiyatları son dakika hareketleri yakından takip ediliyor. Altın fiyatları hafta sonu işlem görmediği için değişim göstermiyor. Serbest piyasada altın fiyatları işleme kapalı olduğundan Cuma günü oluşan son fiyatlar geçerli oluyor. Altın fiyatları, Ons'un 3000 dolar seviyesini görüp rekor kırması üzerine pozitif seyrini sürdürüyor. Güncel verilere göre altının gram fiyatı 3 bin 516 lira seviyesinde. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 16 Mart 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 3.515,21

        Satış: 3.516,44

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.981,11

        Satış: 2.987,21

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 5.624,34

        Satış: 5.749,37

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 22.497,35

        Satış: 22.927,16

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 23.014,00

        Satış: 23.174,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 11.213,52

        Satış: 11.498,75

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 22.497,35

        Satış: 22.927,16

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 23.386,14

        Satış: 23.972,06

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.922,71

        Satış: 2.810,78

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.219,91

        Satış: 3.392,30

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 57.180,00

        Satış: 57.820,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
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