Altın fiyatlarında son durum: Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar?
Altın fiyatları 18 Mayıs 2025 Pazar verileri yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. Hafta sonu olması nedeniyle serbest piyasada işlem görmeyen altın kuyumcularda satılmaya devam ediyor. Güncel verilere göre altının gram fiyatı 4.001 TL seviyesinde. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 18 Mayıs 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu...
Altın fiyatları hafta sonu işlem görmediğinden değişim göstermiyor. Serbest piyasada altın, işleme kapalı olduğundan Cuma günü oluşan son fiyatlar üzerinden alınıp satılıyor. Küresel piyasalarda Fed Başkanı Powell'ın konuşması sonrası hareketlilik yaşandı. Hafta boyu inişli çıkışlı bir seyir izleyen altın fiyatları haftayı hafif yükselişle kapattı. Dün 3950 liraya kadar gerileyen gram altın, bugün 4 bin lira sınırında işlem görüyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, kaç lira? İşte, 18 Mayıs 2025 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları alış-satış tablosu…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.999,69
Satış: 4.001,01
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.202,59
Satış: 3.204,70
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.399,50
Satış: 6.541,65
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 25.597,98
Satış: 26.086,58
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 26.563,00
Satış: 26.772,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 12.759,00
Satış: 13.083,30
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 25.597,98
Satış: 26.086,58
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 27.020,21
Satış: 27.702,70
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.228,51
Satış: 3.167,03
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.716,82
Satış: 3.912,96
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 66.203,00
Satış: 66.931,00