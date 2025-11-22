Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi HAFTA SONU ALTIN FİYATLARI 23 KASIM 2025: Altın fiyatları düşüşte! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar?

        Hafta sonu altın fiyatları düşüşte! İşte 23 Kasım 2025 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın piyasasındaki anlık hareketler hem yatırımcıların hem de alım satım yapmak isteyenlerin yakın takibinde. Aralık ayında Fed'in politika faizine ilişkin indirim olasılığının zayıflaması, değerli metallerde yönü yeniden aşağı çevirdi. Gram altın haftayı 5 bin 552 TL seviyesinde tamamlarken, altının onsu 4 bin 67 dolardan işlem görüyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 23 Kasım 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Giriş: 22.11.2025 - 23:58 Güncelleme: 22.11.2025 - 23:58
        1

        Altın fiyatları 23 Kasım 2025 Pazar günü de en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) aralık ayına yönelik faiz indirim beklentilerinin gerilemesi ve varlık fiyatlamalarındaki yüksek değerleme endişelerinin yeniden güç kazanmasıyla negatif seyrediyor. Haftanın altıncı gününde altının onsu 4 bin 67 dolar, gram altın 5 bin 552 lira seviyesinde seyrediyor. İşte 23 Kasım 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 5.551,33

        Satış: 5.552,10

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.063,15

        Satış: 4.067,13

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 8.882,12

        Satış: 9.077,69

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 35.528,49

        Satış: 36.199,72

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 37.375,00

        Satış: 37.561,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 17.708,73

        Satış: 18.155,38

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 35.528,49

        Satış: 36.199,72

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 37.999,59

        Satış: 38.958,79

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.159,99

        Satış: 4.248,31

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 5.230,49

        Satış: 5.458,30

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 93.092,00

        Satış: 93.758,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
