Altın fiyatları 23 Kasım 2025 Pazar günü de en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) aralık ayına yönelik faiz indirim beklentilerinin gerilemesi ve varlık fiyatlamalarındaki yüksek değerleme endişelerinin yeniden güç kazanmasıyla negatif seyrediyor. Haftanın altıncı gününde altının onsu 4 bin 67 dolar, gram altın 5 bin 552 lira seviyesinde seyrediyor. İşte 23 Kasım 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...