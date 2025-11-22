Hafta sonu altın fiyatları düşüşte! İşte 23 Kasım 2025 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları
Altın piyasasındaki anlık hareketler hem yatırımcıların hem de alım satım yapmak isteyenlerin yakın takibinde. Aralık ayında Fed'in politika faizine ilişkin indirim olasılığının zayıflaması, değerli metallerde yönü yeniden aşağı çevirdi. Gram altın haftayı 5 bin 552 TL seviyesinde tamamlarken, altının onsu 4 bin 67 dolardan işlem görüyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 23 Kasım 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...
Altın fiyatları 23 Kasım 2025 Pazar günü de en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) aralık ayına yönelik faiz indirim beklentilerinin gerilemesi ve varlık fiyatlamalarındaki yüksek değerleme endişelerinin yeniden güç kazanmasıyla negatif seyrediyor. Haftanın altıncı gününde altının onsu 4 bin 67 dolar, gram altın 5 bin 552 lira seviyesinde seyrediyor. İşte 23 Kasım 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 5.551,33
Satış: 5.552,10
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.063,15
Satış: 4.067,13
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 8.882,12
Satış: 9.077,69
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 35.528,49
Satış: 36.199,72
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 37.375,00
Satış: 37.561,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 17.708,73
Satış: 18.155,38
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 35.528,49
Satış: 36.199,72
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 37.999,59
Satış: 38.958,79
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.159,99
Satış: 4.248,31
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 5.230,49
Satış: 5.458,30
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 93.092,00
Satış: 93.758,00