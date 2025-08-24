Güncel altın fiyatları 25 Ağustos 2025: Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?
Altın fiyatları 25 Ağustos 2025 Pazartesi verileri yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. Piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim sürecine yönelik iyimserliklerin risk iştahını yükseltmesine karşın, faiz indirim patikasına yönelik belirsizliklerin etkisiyle karışık bir seyir öne çıkıyor. Öte yandan tüm gözler gelecek hafta yoğun veri gündemine çevrilmiş durumda. Peki, bugün ata, ons, Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 25 Ağustos 2025 altın fiyatları alış-satış tablosu...
Altın fiyatları son dakika hareketleri yakından takip ediliyor. Bugün altın almak veya satmak isteyen kişiler alış-satış tablosunu kontrol ediyor. Serbest piyasada altın fiyatları işleme kapalı olduğundan Cuma günü oluşan son fiyatlardan kuyumcular üzerinden alım-satım yapılıyor. Altının gram fiyatı 4 bin 443 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 25 Ağustos 2025 altın fiyatları alış-satış rakamları…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.443,42
Satış: 4.443,92
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 3.369,21
Satış: 3.374,52
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 7.109,47
Satış: 7.265,81
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 28.437,87
Satış: 28.974,35
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 28.926,00
Satış: 29.113,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 14.174,50
Satış: 14.531,61
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 28.437,87
Satış: 28.974,35
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 29.434,71
Satış: 30.169,57
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.432,04
Satış: 3.404,85
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 4.047,57
Satış: 4.260,55
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 72.047,00
Satış: 72.671,00