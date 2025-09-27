Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi HAFTA SONU ALTIN FİYATLARI 27 EYLÜL 2025: Altın fiyatları yükselişte! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları yükselişte! İşte 27 Eylül Cumartesi 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları 27 Eylül 2025 Cumartesi günü de en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Jeopolitik riskler, küresel ekonomiye dair endişeler, merkez bankalarının altın alımları ve Fed'in faiz indirim sürecine ilişkin beklentiler, altın fiyatlarını destekliyor. Fed'in bağımsızlığına dair endişeler de yatırımcıları altına yönlendiriyor. Gram altın hafta kapanışında tarihi zirvesini yineleyerek rekor kırdı. Çeyrek ve yarım altında da tarihi seviyeler dikkat çekiyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar? İşte 27 Eylül 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Giriş: 27.09.2025 - 09:52 Güncelleme: 27.09.2025 - 09:52
        1

        Altın fiyatları 27 Eylül Cumartesi günü hem yatırımcılar hem de al sat yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Altın piyasasında yükseliş rüzgarı hız kesmeden devam ediyor. Dolar kuru, jeopolitik riskler, merkez bankalarının güçlü alımları ve Fed’in bağımsızlığına dair artan endişeler, altını yatırımcıların gözdesi haline getirdi. Hafta kapanışında tarihi zirvesini yineleyerek rekor kıran gram altın 5 bin 25 lira seviyesinde. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ata, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar? İşte merak edenler için 27 Eylül 2025 canlı ve anlık altın fiyatları alış-satış tablosu!

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 5.024,76

        Satış: 5.025,55

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 3.777,08

        Satış: 3.777,82

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 8.039,61

        Satış: 8.216,77

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 32.158,44

        Satış: 32.766,55

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 33.529,00

        Satış: 33.797,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 16.028,97

        Satış: 16.433,53

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 32.158,44

        Satış: 32.766,55

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 34.159,09

        Satış: 35.018,16

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.828,69

        Satış: 3.869,93

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 4.692,12

        Satış: 4.905,27

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 83.514,00

        Satış: 84.298,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
