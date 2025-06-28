Altın fiyatları hafta sonu işlem görmediğinden değişim göstermiyor. Serbest piyasada altın, işleme kapalı olduğundan Cuma günü oluşan son fiyatlar üzerinden alınıp satılıyor. Orta Doğu'daki tansiyonun yatışması küresel piyasalarda risk iştahını artırdı. Güvenli liman varlıklara olan talebin azalmasıyla birlikte altın fiyatları düşüşe geçti. Gram altın, bugün 4 bin 200 lira seviyesinde. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, yarım ve çeyrek altın ne kadar, kaç liradan alınıp satılıyor? İşte, 28 Haziran 2025 altın fiyatları alış-satış tablosu…