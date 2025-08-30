Habertürk
Habertürk
        HAFTA SONU ALTIN FİYATLARI 30 AĞUSTOS 2025: Altın fiyatları yükselişte! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları yükselişte! İşte 30 Ağustos Cumartesi 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları 30 Ağustos 2025 Cumartesi verileri altın almak veya satmak isteyen yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Altın piyasasında sert hareketler dikkat çekiyor. ABD'de açıklanan ve beklentilerle uyumlu gelen PCE verilerinin ardından değerli metalde yükseliş hız kazandı. Gram altın 4 bin 561 liraya çıktı. Bu seviyelerle birlikte iç piyasada altın fiyatları yeni rekorunu tazelemiş oldu. Peki bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 30 Ağustos 2025 altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.08.2025 - 09:47 Güncelleme: 30.08.2025 - 09:48
        1

        Altın fiyatlarındaki son durum 30 Ağustos Cumartesi günü yakından takip ediliyor. ABD'de Temmuz'da çekirdek PCE aylık bazda yüzde 0,3 arttı. Bu, son dört ayın en hızlı artışı olarak kaydedildi. Beklentilerle uyumlu gelen verilerin ardından altın fiyatlarında yükseliş hız kazandı. Küresel piyasalarda yatırımcıların enflasyon verileri sonrası güvenli liman talebini artırması yükselişte etkili oldu. Peki bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 30 Ağustos 2025 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.559,22

        Satış: 4.561,39

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 3.446,60

        Satış: 3.449,29

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 7.294,75

        Satış: 7.457,87

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 29.179,00

        Satış: 29.740,25

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 29.467,00

        Satış: 29.696,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 14.543,91

        Satış: 14.915,74

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 29.179,00

        Satış: 29.740,25

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 29.883,04

        Satış: 30.628,87

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.478,70

        Satış: 3.462,99

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 4.123,38

        Satış: 4.345,53

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 73.396,00

        Satış: 74.125,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

