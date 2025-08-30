Altın fiyatları yükselişte! İşte 30 Ağustos Cumartesi 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları 30 Ağustos 2025 Cumartesi verileri altın almak veya satmak isteyen yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Altın piyasasında sert hareketler dikkat çekiyor. ABD'de açıklanan ve beklentilerle uyumlu gelen PCE verilerinin ardından değerli metalde yükseliş hız kazandı. Gram altın 4 bin 561 liraya çıktı. Bu seviyelerle birlikte iç piyasada altın fiyatları yeni rekorunu tazelemiş oldu. Peki bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 30 Ağustos 2025 altın fiyatları alış-satış tablosu...
Altın fiyatlarındaki son durum 30 Ağustos Cumartesi günü yakından takip ediliyor. ABD'de Temmuz'da çekirdek PCE aylık bazda yüzde 0,3 arttı. Bu, son dört ayın en hızlı artışı olarak kaydedildi. Beklentilerle uyumlu gelen verilerin ardından altın fiyatlarında yükseliş hız kazandı. Küresel piyasalarda yatırımcıların enflasyon verileri sonrası güvenli liman talebini artırması yükselişte etkili oldu. Peki bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 30 Ağustos 2025 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.559,22
Satış: 4.561,39
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 3.446,60
Satış: 3.449,29
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 7.294,75
Satış: 7.457,87
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 29.179,00
Satış: 29.740,25
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 29.467,00
Satış: 29.696,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 14.543,91
Satış: 14.915,74
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 29.179,00
Satış: 29.740,25
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 29.883,04
Satış: 30.628,87
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.478,70
Satış: 3.462,99
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 4.123,38
Satış: 4.345,53
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 73.396,00
Satış: 74.125,00