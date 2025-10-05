Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi HAFTA SONU ALTIN FİYATLARI 5 EKİM 2025: Altın fiyatları yükselişte! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları yükselişte! İşte 5 Ekim Pazar 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları 5 Ekim Pazar günü hem yatırımcılar hem de alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Altın piyasasında yükseliş tüm hızıyla devam ediyor. Dolar kuru, jeopolitik riskler, küresel ekonomiye dair endişeler, merkez bankalarının devam eden altın talebi ve Fed'in faiz kararına yönelik belirsizlikler altını yukarı yönlü destekliyor. Sarı metal, son bir haftada yüzde 3,7 ve yılbaşından bu yana yüzde 78'lik yükselişle yatırımcısına en yüksek getiriyi sağladı. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ata, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar? İşte 5 Ekim 2025 Pazar canlı ve anlık altın fiyatları alış-satış tablosu!

        Giriş: 05.10.2025 - 08:02 Güncelleme: 05.10.2025 - 08:02
        1

        Altın fiyatları 5 Ekim 2025 Pazar günü de en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. ABD’de hükümetin kapanmasının yarattığı endişeler ve kapanma sonrası Fed’in faiz kararına yönelik belirsizliklerin artması, yatırımcıları güvenli liman arayışına yöneltti. Bu gelişmeyle altın bir kez daha rekor kırdı. Ons altın, hafta kapanışında 3 bin 895 doları aşarak yeni rekor seviyeye ulaştı. Yurt içinde ons altın ve dolar/TL kuruna göre belirlenen gram altın ise 5 bin 200 lirayı aştı. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar? İşte 5 Ekim 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 5.208,97

        Satış: 5.209,75

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 3.884,69

        Satış: 3.888,39

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 8.334,35

        Satış: 8.517,94

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 33.337,41

        Satış: 33.967,56

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 34.852,00

        Satış: 35.073,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 16.616,61

        Satış: 17.035,88

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 33.337,41

        Satış: 33.967,56

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 35.419,02

        Satış: 36.309,23

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.942,67

        Satış: 3.997,23

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 4.877,34

        Satış: 5.091,33

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 86.809,00

        Satış: 87.481,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
