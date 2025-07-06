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        Haberler Bilgi Ekonomi HAFTA SONU ALTIN FİYATLARI 6 TEMMUZ 2025: Bugün altın fiyatları ne kadar? İşte 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı!

        Altın fiyatlarında son durum 6 Temmuz 2025: Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları 6 Temmuz Pazar verileri yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Hafta sonu olması nedeniyle serbest piyasada işlem görmeyen altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Güncel verilere göre haftanın son gününde ons altın ise 3 bin 340 dolar, gram altın 4 bin 274 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün ata, Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 6 Temmuz 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.07.2025 - 07:57 Güncelleme: 06.07.2025 - 07:57
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        1

        Altın piyasasında son durum hem yatırımcılar hem de birikim yapmak isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatları hafta sonu işlem görmediği için değişim göstermiyor. Serbest piyasada altın işleme kapalı olduğundan Cuma günü oluşan son fiyatlar geçerli oluyor. Güncel verilere göre, 6 Temmuz 2025 Pazar günü altının gram fiyatı 4 bin 274 lira seviyesinde. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 6 Temmuz 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.273,98

        Satış: 4.274,48

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.333,93

        Satış: 3.340,38

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 6.838,36

        Satış: 6.988,77

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 27.353,45

        Satış: 27.869,59

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 27.632,00

        Satış: 27.842,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 13.633,99

        Satış: 13.977,54

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 27.353,45

        Satış: 27.869,59

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 28.078,60

        Satış: 28.780,03

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.320,60

        Satış: 3.277,91

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.866,48

        Satış: 4.075,01

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 68.868,00

        Satış: 69.711,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
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